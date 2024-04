CV proíbe roubo de pessoas de baixa renda em Manaus: ‘será sal no automático’

O Comando Vermelho no Amazonas (CV-AM) emitiu um salve proibindo o roubo de pessoas de baixa renda em Manaus. O comunicado da facção criminosa foi divulgado horas após um estudante ter sido assaltado e agredido por três criminosos, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

O recado do CV-AM especifica que “quem for pego roubando celular, Uber, ônibus ou seja lá oque for de moradores, e de pessoas de baixa renda, será sal no automático”.

A proibição da facção começou a valer na quinta-feira (25), conforme o comunicado. Veja abaixo.

Veja o salve na integra

Queremos deixar claro para todos os irmãos (a), que a partir de hoje 25/04/2024 quem for pego roubando celular, Uber, ônibus ou seja lá oque for de moradores, e de pessoas de baixa renda, será sal no automático.

Por diversas vezes já demos vários papos que não somos contra ladrão, porém ladrão de verdade que pega fita alta e de que tem. Porém deixamos vários alertas que é proibido roubar morador ou pessoas deixa baixa renda mais os roubos ainda continuam, e alguns desacreditam então a partir de hoje, aquele amigo que for pego roubando seja lá o que for de morador ou pessoas de baixa renda, será sal no automático pra ficar de exemplo.

E se for pego irmão de camisa roubando ou fortalecendo ladrão de morador com caneta, moto, carro ou até mesmo dando abrigo para esses ladrão de galinhas, que só tiram o sossego da população, será punido severamente da mesma forma.

Aquele amigo, que realmente é ladrão e precisa de apoio para pegar banco ou dinheiro alto, e não tem estrutura pode está chegando em nós do conselho, que esse sim vai ter nosso apoio de todas as formas.

Agora quem rouba de morador, esse será tratado como um lixo da pior raça, e se for pego irá ter um tratamento VIP, e pagará com a própria vida, esperamos que todos tenham entendido.

