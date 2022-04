Vídeo: mulher tem mini caranguejo retirado de ouvido após mergulho

Apesar do desespero de diversos tiktokers, um deles agradeceu o compartilhamento do vídeo

Uma mulher acabou com um caranguejo alojado em um dos ouvidos depois de um mergulho com snorkel no mar que banha San Juan, capital de Porto Rico.

O momento chocante da retirada do crustáceo foi compartilhado no TikTok, onde atraiu atenção e gerou pavor entre internautas.

Imagens fortes a seguir!

Apesar do desespero de diversos tiktokers, um deles agradeceu o compartilhamento.

“Obrigado pelo aviso”, escreveu. “Tampões para ouvido quando na água durante as férias.”

A ideia foi reforçada pela organização especializada em esportes aquáticos OpenWaterHQ.

“Para aqueles que planejam apenas mergulhar com snorkel ao longo da superfície da água, tampões de natação regulares serão suficientes”, diz texto publicado no site da entidade.

Apesar de a publicação ter gerado uma informação útil, alguns comentaristas online suavizaram o mal-estar gerado pelo vídeo com muito bom humor.

*R7

Edição Web: Bruna Oliveira

