Mísseis russos atingiram a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, na segunda-feira (29). O ataque resultou na destruição de edifícios e infraestrutura civil, incluindo o prédio que faz parte da Academia de Direito do município, conhecido como “Castelo do Harry Potter”. O edifício ganhou o apelido por ser parecido com o Castelo de Hogwart dos filmes.

Pelas redes sociais, o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia informou que o fogo foi extinto, mas que as chamas destruíram boa parte do prédio, sobretudo nos andares próximos ao telhado. Ao todo, quatro pessoas morreram e 32 ficaram feridas, incluindo duas crianças. O presidente Volodymyr Zelensky lamentou o ocorrido.

“Infelizmente, há vítimas em Odessa. Minhas condolências à família e amigos. Muitos feridos – todos estão sendo ajudados agora. Serviços locais e equipes de resgate do Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia, que reagiram instantaneamente”, disse.

O novo ataque russo acontece em meio a uma nova escalada da guerra. Isso porque, na última semana, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o pacote militar de US$ 60 bilhões para a Ucrânia, o que ajudará o país a reabastecer os estoques armamentistas e intensificar as batalhas na linha de frente. Até então, Kiev vinha registrando um avanço de Moscou.

*Com informações da assessoria.

