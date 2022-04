Bandidos matam dono de lanchonete na frente da esposa em Manaus

O crime ocorreu no sábado (9), quando dois criminosos, se passando por clientes, entraram no local e pediram sanduiches

Manaus (AM) – Um homem de 31 anos, identificado como Andres Alfonso Donez Sterling, foi morto a tiros enquanto trabalhava com a esposa na lanchonete do casal, na rua São Francisco, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

O crime ocorreu na noite deste sábado (9), quando dois criminosos, se passando por clientes entraram no local e pediram três sanduiches, segundo consta no Boletim de Ocorrência (B.O) registrado pela família, no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Foi então que os bandidos anunciaram o suposto assalto e a vítima disse que poderiam levar o que quisessem. No entanto, os criminosos disseram que “não queriam nada” e dispararam vários tiros contra Andres.

Os familiares da vítima prestaram socorro ao homem e o levaram, as pressas, para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo (HPS), na Zona Leste de Manaus. No entanto, Andres não resistiu aos disparos.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso e vai usar imagens de câmeras de segurança para identificar os autores e a motivação do crime.

Leia mais:

Sócio é preso suspeito de ser o mandante da execução de empresário em Manaus

Presa dupla que praticava assaltos dentro de cemitério em Manaus

Vídeo: suspeito de assalto leva tiro nas nádegas e comparsa foge em Manaus