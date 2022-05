Mais de 1,7 mil atletas participaram do campeonato amazonense de jiu-jitsu no fim de semana

Competição aconteceu no sábado (30/04) e no domingo (1º/05), na Arena Amadeu Teixeira

Manaus (AM) – O Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu contou com mais de 1.700 atletas no último sábado (30) e domingo (1º), na Arena Amadeu Teixeira, zona centro-sul de Manaus. A competição teve o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

A grande equipe campeã do evento foi a SV Team (384 pontos), seguida do Clube Pina (321 pontos) e Nabil JJ (309 pontos).

“Contribuir para essas competições é estimular antigos e novos talentos a se desenvolverem na modalidade. Queremos cada vez mais ver atletas amazonenses de alto rendimento em pódios nacionais e internacionais”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

O presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Profissional (FAJJPRO), Fernando Barros destacou que esse é o evento mais importante da arte suave no estado, pois premia os melhores atletas do Amazonas e das regiões adjacentes.

“Nós temos muitos atletas dos estados de Roraima, do Pará e do interior do Amazonas. Para a federação é muito importante receber os competidores e fomentar o esporte”, explicou Barros.

Para a atleta Bianca Grana Carvalho, que venceu na categoria Adulto-Leve com a faixa marrom, a competição foi um grande desafio. “Recentemente eu retornei aos treinos. Neste campeonato eu resolvi me divertir, tentar não me cobrar muito porque muitas vezes que eu me cobrei acabava perdendo nas lutas. Com a ajuda dos meus professores coloquei na minha cabeça que o importante é brincar e se divertir, por isso o resultado positivo veio”, afirmou a jovem.

O atleta Jorge Neto, que chegou ao pódio na categoria Master 3 – Meio-Pesado de até 45 anos, ressaltou que se o lutador não treinar diariamente não terá resultados positivos. “Eu treino muito, todos os dias, é intenso, e eu também estou participando de vários outros eventos na cidade. O próximo objetivo será participar do Jungle Classic, um evento de luta casada, onde será uma luta muito dura”, concluiu Jorge Neto.

Resultados do IX Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu Profissional

1º lugar: SV TEAM (384 pontos)

2° lugar: Clube Pina (321 pontos)

3° lugar: Nabil JJ (309 pontos)

4° lugar: Clube Aníbal (285 pontos)

5° lugar: Nova União (195 pontos)

