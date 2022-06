Na AM-070, Polícia apreende madeira que era transportada ilegalmente

Manaus (AM) – Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), durante o Patrulhamento Ostensivo Rural, apreenderam, na noite de quinta-feira (9), um caminhão que transportava madeira ilegalmente. Foram apreendidos aproximadamente 10 metros cúbicos do material vegetal.

A equipe ambiental realizava patrulhamento de rotina na rodovia Estadual quando avistou um caminhão tipo caçamba modelo Mercedes Benz, de cor verde e placas JWN4A9, transportando madeira serrada, no Km 06.

Após abordagem, durante vistoria, os policiais constataram a carga de aproximadamente 10 metros cúbicos de material vegetal. O condutor, um jovem de 19 anos, não tinha o Documento de Origem Florestal (DOF) obrigatório para o tipo de carregamento.

Perguntado sobre a quem pertencia a carga, o condutor informou que seria de um homem de 47 anos que não estava presente na ocasião, mas que já teria cometido infrações da mesma natureza outras vezes. Em razão dos fatos, o indivíduo e o caminhão com a madeira foram encaminhados à delegacia de Iranduba para os procedimentos de polícia judiciária.

A Polícia Militar, por meio de suas unidades militares de policiamento ambiental orienta, que vender, transportar, guardar ou expor à venda, produtos de origem vegetal (carvão ou madeira), sem a devida licença, constitui crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na lei.

Denúncia

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da assessoria

