Atletas tem mais garantia em viagens em 2022 com apoio do Governo do AM

Manaus (AM)- Cresce em 205% o número de atletas que contam com apoio do Governo do Amazonas para participarem de competições nacionais e internacionais.

O dado é um comparativo do primeiro semestre de 2021 e 2022 da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), que de fevereiro a julho deste ano já disponibilizou 302 passagens áreas para esportistas das mais diversas modalidades.

Neste mesmo período, em 2021, foram disponibilizadas 99 passagens a atletas da base e de alto rendimento.

“Os atletas que representam o Amazonas têm todo apoio do Governo do Estado para participarem de competições nacionais e internacionais, porque entendemos que investir da base ao alto rendimento é de suma importância para o esporte local”, disse o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Os representantes do Amazonas, alcançaram resultados nas mais diversas modalidades, como: atletismo, jiu-jitsu, vôlei, wake board, wrestling, taekwondo, ginástica, entre outros. Recentemente participando do Campeonato Norte e Nordeste de Atletismo, em Natal (RN), o atleta Hyago Melo conquistou medalhas de ouro e prata, nas provas de 100 e 200 metros.

“Essas medalhas foram resultados de um longo trabalho e dedicação, acredito que vou realizar meu sonho de alcançar um nível técnico mais elevado na minha categoria, assim conseguindo chegar em uma competição mundial. O apoio da Faar foi fundamental para eu alcançar esses títulos, tenho muita força de vontade e me dedico todos os dias em meus treinos”, comentou Hyago.

No último dia 30 de julho, o atleta indígena, Jair Paulino, conhecido como “Jajá” foi beneficiado com passagens aéreas para o Campeonato Mundial de Wakeboard e conquistou um resultado expressivo entre os mais de 170 atletas presentes na disputa. “Me preparei muito para esse campeonato e consegui conquistar mais um título importante. Agora, sou o segundo melhor do mundo!”, comemorou o atleta da Seleção Brasileira de Wakeboard.

Paradesporto

Com destaques em diversas modalidades, a Faar beneficiou 40 passagens aos paratletas em competições nacionais. O paradesportista de jiu-jitsu Flávio Leonardo conquistou ouro e prata no Arnold Classic Sports Festival South América, em São Paulo, e ressaltou o significado da conquista. “Representar o meu estado é de grande relevância ao paradesporto, porque sabemos do nosso potencial, e o apoio da Faar faz toda diferença no desenvolvimento dos atletas”, comentou.

Vindo de resultados expressivos no halterofilismo, a paratleta Vanessa Silva conquistou o 3° lugar na categoria 79kg, na 2° Fase Nacional de Halterofilismo em São Paulo. “Trazer medalhas para o desporto amazonense é de grande significado em nosso trabalho”, comentou a atleta.

