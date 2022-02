Trio suspeito de sequestrar empresários na zona Oeste de Manaus é preso pela PC

O crime ocorreu no dia 12 de janeiro deste ano, no bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) – Márcio Rodrigues de Sá, de 41 anos, Marilane dos Santos Custódio, de 42 e Paulo Henrique Guerra Jozaka, de 25 anos , foram presos por policiais do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na manhã desta quinta-feira (24).

Eles são acusados de envolvimento no sequestro de dois irmãos de 29 e 34 anos, que são empresários capital. O crime ocorreu no dia 12 de janeiro deste ano, no bairro Nova Esperança, zona Oeste.

De acordo com o titular do 19° DIP, delegado Aldeney Goes, as vítimas receberam mensagem pelo celular para negociar um sofá, no valor de R$400.

No local da entrega, os irmãos foram rendidos por quatro homens, armados, que chegaram em dois veículos, exigindo que as vítimas efetuassem uma transferência bancária no valor de R$ 10 mil.

Um dos empresários ainda foi torturado para conseguir mais dinheiro, o que não foi possível devido a limitações bancárias. Além disso, mais pessoas estão envolvidas, segundo o delegado.

“As ações, agora, são voltadas a prender não somente quem praticou o crime, mas quem forneceu todo o material, dando os veículos e informações, pois é um grupo grande e a policia vai continuar para desarticular essa quadrilha. Já temos novos nomes, até de quem estava no carro com os criminosos e que pode ser a pessoa que coordenou os demais. Não vamos revelar o nome, mas vamos fechar o cerco”, disse.

Delegado Aldeney Goes, na sede da Delegacia Geral, falou sobre o caso

Tentativas

Ainda de acordo com Aldeney Goes, os criminosos haviam tentado cometer o sequestro mais de uma vez, mas as vítimas desconfiavam e saiam do local.

“Na primeira vez, são chamados em um local ermo. Na segunda, chamaram em uma casa e tinha um carro branco ligado, nas proximidades. Tiraram até uma foto do carro. Foi justamente o carro que foi usado no outro momento para o sequestros. No dia do crime, uma mulher que fez a ligação e eles não desconfiaram. Quando chegaram na via, foram fechados pelos criminosos e a rua é sem saída”, finaliza.

Um dos suspeitos, Emerson de Oliveira Soares, está foragido. Outros dois homens, envolvidos no crime, Klinger Pinheiro e Sandro Assam Salazar já foram presos na época do crime.

Todos vão responder por sequestro e associação criminosa e estão à disposição da Justiça.

Emerson Oliveira é procurado pela Polícia Civil

Acompanhe vídeo do dia do sequestro, quando os irmãos chegam ao local do crime:

