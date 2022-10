Eleitora com deficiência denuncia falta de acessibilidade em local de votação

São Paulo (SP) – A bióloga Jéssica Nogueira, de 31 anos, que é cadeirante, contou que foi colocada em uma seção sem acessibilidade para votar neste domingo (2). Ela vota na Escola Estadual Sérgio Estanislau Camargo, em Guaianazes, Zona Leste de São Paulo.

Jéssica afirmou que solicitou um local acessível para que pudesse ir às urnas, mas não teve o seu pedido atendido, e outras pessoas com deficiência que votam na mesma escola passaram pelo mesmo transtorno.

“É assim que a pessoa com deficiência é tratada: com descaso. Mesmo fazendo a solicitação de sessão com acessibilidade, nós não somos atendidos, eu e várias pessoas com deficiência, idosos com mobilidade reduzida, fomos colocados em uma sessão que tem escada! Pessoas sem deficiência estavam votando em uma sessão sem escada”,

começou ela.