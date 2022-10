Vidente prevê confusão nas eleições: “Tensão em volta da energia”

Ao fazer previsões sobre o dia das eleições, em 2 de outubro, e sobre o que ocorrerá no mundo no próximo mês, a cigana Sulamita, conhecida pelas redes sociais por previsões sobre presidenciáveis e o futuro do Brasil, fez uma tiragem de cartas sobre o dia das eleições.

Assim que virou os baralhos, Sulamita demonstrou que o período será instável e que terá muita confusão.

“Se fossem as mesmas pessoas que fizeram parte do 7 de setembro, as pessoas de bem, as pessoas patriotas, se fossem só essas pessoas, não haveria intercorrência, mas estou vendo uma tensão em volta da energia no dia da eleição”, afirmou.

“Até uma pessoa, digamos que infiltrada talvez com a camiseta do Brasil, que pareceria uma pessoa patriota. Ela pode causar, não só ela, mas um grupo”, pontuou ainda.

A cigana relacionou a fala a carta da cobra que apareceu na tiragem. “No dia das eleições, toda cautela é pouca”, ressaltou. A carta da raposa, segundo Sulamita, pede muita prudência na data.

“Muita gente que vai votar na pessoa X, Y, Z mas vai na paz, vai no amor. Mas tem muita gente que sabe que no dia das eleições é muito difícil ser preso e pode querer causar”, afirmou também.

*Com informações de Correio Braziliense

