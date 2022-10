Comércio manauara se prepara para vendas antecipadas de Natal

Manaus (AM) – Há pouco menos de dois meses para as festas de fim de ano, os lojistas em Manaus já antecipam as vendas das decorações de Natal, preocupados em garantir bons preços e variedades de produtos. No Centro da capital, várias lojas já estão decoradas para a festa de fim de ano, tendo como carro chefe a árvore de Natal.

Selma Antunes, 42, é gerente comercial em uma loja de produtos de decoração na avenida Eduardo Ribeiro. De acordo com ela, os consumidores já procuram por produtos antecipadamente.

“Só esta semana, vendemos umas vinte árvores de Natal. Muitas pessoas querem passar ao lado com a família, estar juntos depois de tantas dificuldades com essa pandemia que nos arrasou. Projetamos um bom faturamento, este ano”.

Outro que apostou nas vendas antecipadas de Natal e também projetou um bom faturamento, é o empresário Cosme Maia, 55 anos. Ele possui duas lojas com vendas de variedades e, neste ano, acredita que as festas de fim ano vão compensar as perdas passadas.

‘Ano passado, quando vendi para o Natal com antecipação, conseguimos aumentar nosso lucro em 42%. Apesar dos problemas internacionais, de importação, guerra e tudo mais, aqui em Manaus os consumidores são ansiosos para estar juntos dos amigos e familiares durante as festas.Temos certeza de superar o faturado no ano passado”.

Felipe Sanches, de 28 anos, é gerente em uma das unidades da Tropical Multilojas, também no Centro da capital. Segundo ele, a preparação vem desde o início do ano.

‘Compramos os produtos a partir de janeiro e fevereiro e começamos a colocar à venda no final de setembro. Já estamos com um ‘mix’ todo na loja . Quem se antecipa consegue pegar as novidades e ter o melhor Natal possível. Por meio do investimento que a gente fez, esperamos que seja muito melhor que em 2021”.

O gerente comercial também confirma que, na loja, a árvore continua sendo o ‘carro chefe’ nas vendas.

“Ela, as bolas, os piscas e os pequenos enfeites. Desde quando colocamos, são os que saem na loja. Tudo está bonito. Estamos até com um Natal com preços mais baratos que no ano passado”.

Aprovação

Quem vai ao Centro de Manaus revela já estar na busca por produtos dos mais variados para reunir a família no Natal. Maria de Castro, de 43 anos, é dona de casa e mora no bairro Aleixo, Zona Centro – Sul de Manaus. Ela foi ao Centro realizar um dos sonhos do filho mais novo: comprar a árvore de Natal da família.

“Ele quer daquelas todas brancas. Acha a coisa mais linda do mundo e precisamos estar juntos este ano. Em 2021, perdeu a avó dele e ainda sente demais apesar de só ter seis anos. Tenho que estar junto do meu filho e vou montar a árvore junto com ele. Os preços estão ótimos. Só estou escolhendo onde vou comprar” , comenta.

Outro que foi fazer as compras de Natal foi o aposentado Raimundo Guimarães, de 72 anos, que mora no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. A razão é única: o amor.

“Pela minha velha [esposa] e netinhos. Minha filha se foi e estamos somente nós, cuidando deles. Até hoje, choramos a perda da nossa filha durante a pandemia e queremos que todos estejam juntos nesse momento. Achei que está mais barato que no ano passado as coisas de Natal. Temos uma árvore. Vim somente comprar enfeites”.

Projeções

As projeções de vendas para o Natal realmente são positivas este ano, apesar do cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia, afetar diretamente a importação de inúmeros produtos.

O presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio/AM), Aderson Frota, acredita que as políticas de crescimento econômico que vem sendo adotadas no Governo Federal vem ajudando de forma positiva o varejo comercial.

“Apesar desse cenário, com aumento de juros que inibiu o consumo, a economia está reagindo. Nós vamos ter, agora, o melhor mês do calendário de varejo comercial. Há uma injeção de recursos que está sendo feita no âmbito econômico pelo Governo Federal. Com o emprego que volta a crescer, teremos um reflexo benéfico no comércio”, pontuou.

Para Aderson Frota as projeções para 2023, são de crescimento no cenário de vendas.

