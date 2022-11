Áreas urbanizadas no Brasil crescem 19% entre 2015 e 2019, aponta IBGE

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que as áreas urbanizadas – aglomerados de casas, ruas e edificações – cresceram 19% entre 2015 e 2019. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira (22) e, segundo o órgão, mostram “uma expansão continuada” das cidades no país.

Segundo o IBGE, o Brasil conta com 45.945 km² de áreas urbanizadas, somatório maior do que países inteiros, como a Dinamarca. No entanto, elas correspondem a apenas 0,54% do território total brasileiro e caberiam todas no estado do Espírito Santo.

O levantamento divulgado nesta terça tem como base o ano de 2019 e foi construído por meio de imagens de satélite.

Ele mostra que o Brasil continua com uma concentração forte no litoral, seguindo um padrão iniciado ainda na colonização. A costa tem 443 municípios, que representam 27% do território nacional e 8% das áreas urbanizadas. Fora do litoral, as cidades se concentram alinhadas com vias de circulação, como rodovias.

Já as grandes porções de terra sem construções estão na Amazônia e Pantanal, devido aos espaços reservados a unidades de conservação e terras indígenas. Também aparecem em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e na região conhecida como Matopiba, que é formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, mas neste caso por conta de áreas destinadas à produção agrícola.

São Paulo é o estado com maior extensão absoluta de áreas urbanizadas – 8.614,62 km² -, 18% do total das áreas mapeadas pelo IBGE. É uma das 13 unidades da federação que possuem mais de 1.000 km² dessas áreas urbanizadas.

Já as unidades com maior proporção de áreas urbanizadas em relação ao território total são o Distrito Federal, com 10,25%, e o Rio de Janeiro, com 6,46%. O Amazonas, apesar de ter o maior território absoluto, conta com apenas 0,04% de áreas urbanizadas.

No quesito loteamentos vazios – espaços com ruas definidas, mas ainda sem edificações –, o Nordeste lidera, com 826,19 km², à frente do Sudeste, segundo lugar, com 646,18 km².

Em relação às cidades, na lista das maiores extensões absolutas em urbanização estão São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. Já proporcionalmente, São Caetano do Sul (SP) aparece em primeiro lugar, com 100% do território ocupado por áreas urbanizadas, seguido por São João de Meriti (RJ), com 99%.

*Com informações da CNN Brasil

Leia Mais:

Faculdade Santa Teresa reúne especialistas para debater profissões e mercado de trabalho

IBGE prevê safra recorde de 288,1 milhões de toneladas em 2023

IBGE abre novo concurso com 8,2 mil vagas para Censo 2022