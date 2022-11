Faculdade Santa Teresa reúne especialistas para debater profissões e mercado de trabalho

Manaus (AM) – A Faculdade Santa Teresa realiza nesta quinta-feira (17) e sexta-feira (18) o evento “Meet up FST”, voltado para universitários e estudantes do ensino médio que estão se preparando para ingressar em uma universidade.

A proposta é debater, entre outros assuntos, o futuro das profissões e o mercado de trabalho.

A programação inclui, também, Seminário Científico, Orientação Profissional para estudantes do ensino médio, além de palestra com dicas de consultoria de imagem para o ambiente profissional.

A diretora geral da Faculdade Santa Teresa, Amanda Estald, ressalta que o evento é uma oportunidade para os estudantes de maneira geral conhecerem as principais tendências do mercado e entenderem como essas novidades, tecnológicas ou não, impactam nas profissões.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação da Santa Teresa, Joziane Mendes, a instituição está muito atenta ao que o mercado está demandando, justamente para preparar os alunos.

“O Núcleo foi criado tendo como um dos seus pilares a capacitação dos estudantes e orientação profissional, seja para desenvolverem seus próprios negócios ou se destacarem em empresas”.

Programação

A programação do “Meet Up FST” inicia nesta quinta-feira (17) às 9h, com um Seminário Científico. Em seguida, haverá uma Exposição de Projetos de Intervenção Urbana dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo. Às 10h, acontece a palestra “Iniciação Científica e Pesquisa”, com o doutor Valmir Pozetti. Ele é pós doutor em Direito à Alimentação Sadia e em Direito Ambiental. Também é professor adjunto da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A coordenadora de Pesquisa e Extensão da FST, Suelania Figueiredo, reforça a relação da pesquisa e o mercado de trabalho. “O aluno que participa das atividades de pesquisa e extensão oferecidas pela instituição chega ao mercado muito mais preparado porque ele desenvolve habilidades como senso crítico”.

Na parte da tarde, a partir das 16h, terá um Workshop de Orientação Profissional, com a professora do curso de Psicologia da FST, Luciana Cavalcante.

A programação é voltada, principalmente, para estudantes do ensino médio que estão no processo de decisão de escolha profissional. Luciana é especialista em avaliação psicológica, atua na área de terapia cognitivo comportamental e orientação profissional.

“A proposta é mostrar o que esses estudantes devem avaliar ao escolher suas profissões, sempre levando em consideração fatores que vão fazer deles pessoas realizadas”, destacou Luciana Cavalcante.

O “Meet Up FST” continua a partir das 18h45, com um Workshop de Empregabilidade, em parceria com a Bemol Digital, sobre o “Futuro das Profissões”.

Participam do bate papo quatro profissionais da Bemol. São eles:

Marcelo Zacarias, que é psicólogo, mestre em Psicologia Social e graduando de Designer Gráfico;

Camila Silva, psicóloga, com expertise em Processo de Gestão de Pessoas;

Elen Karla Silva, trainee na Bemol Digital, graduanda em Engenharia de Software, possui expertise em Automação de Processos;

Viviane Melo, engenheira de Alimentos, especialista em Gestão de Projetos.

O responsável pela área de comunicação da Bemol Digital, Neto Santos, diz que o evento é uma oportunidade para falar com a comunidade sobre tecnologia de uma forma simplificada, de uma maneira que todos compreendam.

“Vai ser um bate papo amplo sobre como ingressar no mercado de tecnologia sem ter uma formação exatamente na área. Também vamos falar de transição de carreira, mostrando cases de colaboradores”, destacou.

Na mesma noite, a partir das 20h15, a consultora de imagem, Lícia Gonçalves, vai palestrar sobre “Dress Code to Work”, dando dicas de como se apresentar, seja em relação a vestimenta ou comportamento.

A ideia, diz ela, é mostrar o quanto esse cuidado agrega valor à imagem do profissional perante o mercado.

Na sexta-feira (18) a programação inicia às 9h10, com a palestra “Conhecimento, Network e Mercado”, com a doutora Maria Olívia Simão. Ela é doutora em Biologia de Água Doce e Pesca Interior pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e atua como professora da UEA.

No mesmo dia também haverá Exposição de Projetos de Intervenção Urbana do curso de Arquitetura e Urbanismo.

A partir das 10h30, terá Workshop de Empregabilidade; em parceria com a empresa Trocados, que atua na área de desenvolvimento de tecnologias para facilitar, entre outras coisas, o troco no comércio.

O painel vai debater os “Pilares da Empregabilidade”.

