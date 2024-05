Saiba quem é o pastor Lucinho Barreto, que disse ter beijado a filha na boca

O pastor Lucinho Barreto, membro da Igreja Batista da Lagoinha, foi alvo de críticas nesta semana após viralizar um vídeo em que ele afirma ter beijado a filha na boca. O trecho do vídeo foi retirado de um culto ministrado pelo religioso e disponibilizado no último dia 15 de abril no canal de YouTube da igreja. As imagens foram feitas dentro de um templo em Belo Horizonte (MG).

Barreto e o filho Davi falavam sobre a passagem de Gênesis 22, em que Deus pede a Abraão que dê seu filho como holocausto. Em um determinado trecho, o pastor fala da criação dos filhos.

“Peguei minha filha um dia e falei que amava ela. Falava: ‘Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego’. Ela falava: ‘Credo, pai, você já é da mamãe’. Daí, dava beijo nela. “Um dia, ela distraiu e eu dei um beijo na boca dela. Ela disse ‘Que isso, pai?’ Eu falei assim: ‘Porque quando encontrar seu namorado, vou falar: você é o segundo. Eu já beijei’”, exemplificou.

Quem é Lucinho Barreto

Lúcio Barreto Junior, mais conhecido como Lucinho, de 52 anos, é pastor da Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte (MG). Casado com Patrícia Barreto, ele é pai de dois filhos, Emily e Davi, e tem cerca de 40 livros publicados. Os mais conhecidos são: “O Manual de sobrevivência para o jovem cristão”, “As 100 dicas para pregadores Loucos por Jesus” e a série de três volumes “Loucos por Jesus”.

Em seu site pessoal, o pastor se apresenta como bacharel em Teologia Ministerial pelo Seminário Teológico Evangélico do Brasil, e mestre em Teologia pela Faculdade Teológica Sul Americana de Londrina (PR).

Investigação

A Polícia Civil de Minas Gerais informou, na manhã dessa sexta-feira (3), que a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, em Belo Horizonte, investiga as falas do pastor.

Após a fala polêmica, Lucinho afirma que a filha “tem uma relação muito forte” com ele. “[Ela] Me ama. Quem me ouve falar uma coisa dessa pensa besteira. Quem tem mente suja pensa coisa suja. Mas quem sabe de pureza, sabe do que estou falando aqui”.

Emily, filha do pastor, usou as redes sociais para defender o pai, afirmando que o trecho foi retirado do contexto, que ele nunca a beijou de língua e que não houve abuso.

“Inocente e puro”

Nesta sexta-feira (3), o pastor gravou um vídeo dentro do banheiro de um avião e publicou nas redes sociais, após a grande repercussão. Ele afirmou que deu um beijo “inocente e puro”, com intuito de levantar a autoestima da filha.

“Não foi nada além disso, odeio tudo que tem a ver com pedofilia e abuso infantil”, disse o pastor nas redes.

*Com informações do Metrópoles

