Manaus recebe intensificação do policiamento no fim de semana

Manaus (AM)- Dando continuidade às ações de combate à criminalidade em Manaus, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou a operação Cidade Mais Segura no sábado (26), em áreas estratégicas, com o intuito de intensificar o policiamento ostensivo em diversos bairros da capital, durante todo o fim de semana.

A operação conta com tropas do Comando de Policiamento Especializado (CPE), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da SSP-AM, e agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

De acordo com o secretário de Segurança, general Carlos Alberto Mansur, o alvo da operação é atuar em áreas mapeadas pelo departamento de estatística com alto índice de criminalidade.

“Estamos aqui com várias viaturas especializadas, com o DIOA, Secretaria de Operações. Saímos para mais uma missão de combate à criminalidade, atuando em toda a capital com a prioridade nas zonas norte e leste de Manaus. É a Segurança Pública atuando 24 horas por dia, sete dias por semana, para garantir a segurança da nossa população”, disse o secretário.

Denúncias

O disque-denúncia 181, da SSP-AM, funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas.

FOTOS: Tarcísio Heden/SSP-AM

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Polícia do AM alerta para golpe do nova terceirizada

Homem é morto a tiros em igarapé de Manaus

Homem mata ex-companheira com facadas no rosto