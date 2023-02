Prefeito de Manaus e Marcus Nobel fazem lançamento de escultura do Prêmio United Earth Amazônia na Ponta Negra

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o presidente e diretor-executivo da United Earth, Marcus Nobel, participaram ontem do lançamento do projeto que vai dar à capital amazonense uma escultura do Prêmio United Earth Amazônia, um novo legado do Prêmio Nobel na cidade. O lançamento da escultura aconteceu no complexo turístico Ponta Negra, onde a obra será instalada.

Representantes institucionais do prêmio, como Rubenson Chaves, da LCTM BrandBuilder e United Earth na Amazônia, e o artista e escultor Darlan Rosa estiveram no evento, assim como secretários municipais e autoridades.

Marcus Nobel é sobrinho de Alfred Nobel, o mesmo que criou o internacional prêmio Nobel, e hoje está à frente da United Earth, seguindo os passos da família na busca por programas globais para unir povos e as nações para construção de um futuro coletivo e sustentável.

A escultura foi criada pelo artista Darlan Rosa com curadoria de Silvana Borges. Ela é formada de seis faces que representam os pilares da United Earth e a necessidade de proteção do planeta Terra. Essas faces se curvam e se encaixam formando uma esfera, que é a representação da Terra. Será um monumento de 5 metros de diâmetro e se transformará num ícone da sustentabilidade mundial na Amazônia.

Preservação da Amazônia

A premiação United Earth Amazônia foi realizada ontem, no Teatro Amazonas, para convidados, destacando o trabalho desenvolvido pela gestão municipal na luta pela preservação da Amazônia. Durante a cerimônia, seis projetos mais relevantes na preservação da Amazônia foram premiados, em sustentabilidade e música. Além dos vencedores, receberam também o prêmio os artistas e compositores Roberto Carlos e Erasmo Carlos (in memoriam), representado por seu filho Leo Esteves.

CPI da Águas de Manaus

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) dá início, nesta semana, à tramitação da Comissão Especial Parlamentar de Inquérito (CPI) no plenário Adriano Jorge, para investigar a concessionária Águas de Manaus. A comissão irá apurar possíveis irregularidades cometidas pela empresa na prestação de serviços de para a população.

O presidente da casa, Caio André, destacou que os trabalhos começarão tão logo a comissão seja instalada oficialmente em sessão plenária. Segundo ele, o objetivo é dar respostas para a população.

“Bolsonaro do PT”

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) chamou Fernando Haddad de “Bolsonaro do PT”. A comparação deve-se ao fato de que, para Ciro, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca um novo culpado para eventuais erros do governo. O atual ministro da Fazenda seria o alvo perfeito, depois do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Após 2 meses, o PT não busca soluções, mas culpados. Agora, atacam o Ministro da Fazenda deles mesmos. Haddad é o novo Bolsonaro do PT sim, o novo ‘culpado’ pela velha falta de rumo do governo”, escreveu Ciro no Twitter, neste domingo (26).

Expectativa de inflação

O mercado voltou a ajustar para cima suas projeções de inflação para 2023 e para o longo prazo. É o que mostra a pesquisa semanal Focus do Banco Central nesta segunda-feira (27). Agora, com o mais recente reajuste, economistas esperam que o IPCA suba 5,90% neste ano, contra taxa de 5,89% estimada na semana anterior. Essa foi a 11ª elevação consecutiva dos prognósticos de alta dos preços do Brasil para este ano.

Para 2024, a mediana ficou mantida em 4,02%, diferente da semana passada, enquanto para 2025, houve um aumento para 3,80%.

Preço de combustíveis

O Ministério da Fazenda anunciou que haverá aumento do imposto sobre os combustíveis. O ministro Fernando Haddad diz que o objetivo é arrecadar R$ 28,8 bilhões neste ano. O percentual de reajuste não foi anunciado pela pasta, nem o valor que cada litro de combustível será comercializado. O aumento atingirá apenas combustíveis fósseis como a gasolina.

O diesel e gás de cozinha continuarão isentos de impostos federais até o dia 31 de dezembro. Já a gasolina deve aumentar a partir desta quarta (1º).

Lava Jato

O juiz Eduardo Appio assumiu neste mês a cadeira que já foi ocupada pelo agora senador Sergio Moro (União Brasil-PR) no auge da Operação Lava Jato. Ele é o novo titular da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, onde ainda tramitam cerca de 240 procedimentos penais derivados das investigações da maior operação de combate à corrupção da história do país. “Há risco concreto de prescrição. Tem muita gente interessada no arquivamento. A Lava Jato na minha mão não vai morrer, não vou ser o coveiro oficial da Lava Jato. Eu não aceito esse papel histórico”, declarou.

Obsessão por jornalista

Os Estados Unidos responderam ao pedido de extradição do jornalista Allan dos Santos, feito pelo governo brasileiro. Eles solicitaram mais informações sobre o caso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou que houve o recebimento da solicitação e disse que o questionário americano foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que seja preenchido e enviado às autoridades dos Estados Unidos. “Houve um pedido de extradição e está sob análise das autoridades dos Estados Unidos”, disse Dino.

CNH e passaporte apreendidos

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) atua para derrubar uma decisão do STF que passou a autorizar a apreensão da Carteira Nacional da Habilitação (CNH) e do passaporte para assegurar decisões sobre o pagamento de dívidas.

Chrisóstomo protocolou um projeto de lei que, caso aprovado, impede que juízes possam determinar a apreensão dos documentos de devedores. No projeto de lei, o parlamentar argumenta que o número de inadimplentes voltou a crescer no Brasil e, portanto, um número expressivo de pessoas teria seus direitos violados.

Censura indireta

Órgãos públicos brasileiros estão entrando em zona de reclusão e encerrando interações em redes sociais. Diversos perfis estão restringindo a função de respostas e comentários. Alguns órgãos ligados ao governo federal que não aceitam mais comentários do público, principalmente, as plataformas como Facebook, Instagram e Twitter. Entre os perfis que entraram na zona de retração estão: Caixa Econômica Federal, Exército Brasileiro, Ministério das Relações Exteriores e Polícia Federal.

Loja on-line

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou suas redes sociais neste domingo (26), para divulgar a Bolsonaro Store, loja oficial de e-commerce criada para vender produtos que fazem referência ao mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A iniciativa surgiu para manter vivo na memória, boa parte dos feitos de Bolsonaro.

A loja virtual conta com seis produtos diferentes, de calendário de mesa até tábuas de churrasco. Em cada item, o slogan da plataforma aparece impresso: “Nosso sonho segue mais vivo do que nunca”.

Comitiva em Atalaia do Norte

O governador do Amazonas, Wilson Lima, determinou que uma comitiva do executivo estadual acompanhasse as ações da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), ontem, em Atalaia do Norte, região da tríplice fronteira de Brasil, Colômbia e Peru. A equipe composta de secretários de Estado se uniu a ministros e secretários do Governo Federal que participaram da ação, organizada pela entidade e Governo Federal, na primeira visita de membros do executivo federal à região.

Indenizações do Prosamim +

Com investimento de mais de R$ 5,2 milhões, a nova etapa do projeto do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamim+) beneficiará 98 famílias das comunidades da Sharp, na zona leste, e Manaus 2000, zona sul. O novo pagamento de indenizações ocorreu ontem e prevê o pagamento de bônus moradia, indenização, auxílio moradia e fundo de comércio. Além de promover o saneamento básico e a urbanização onde atua. O projeto contribui com a retirada de pessoas que vivem em áreas de risco.

IR

O prazo para declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) será aberto no dia 15 de março e vai até 31 de maio. De acordo com a Receita Federal, a expectativa é receber de 38,5 milhões a 39,5 milhões de declarações este ano.

Em 2022, o Fisco recebeu 36,3 milhões de declarações.

Ainda segundo o Leão, o período de 77 dias para a entrega do documento “facilita a vida do contribuinte, que terá a opção da declaração pré-preenchida já na abertura do prazo de entrega”.

Concurso da Semsa

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, ontem, na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, a nomeação de mais 674 aprovados em concurso público para atuação na rede municipal de saúde. Com as novas nomeações, que ainda serão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), a prefeitura chega a mais da metade das nomeações para ocupação das 2001 vagas oferecidas. Do total de nomeados, 674 foram aprovados nos três editais de 2021 e 13 foram aprovados no concurso de 2012.

Aplausos

Ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que assinou 11 decretos que preveem redução ou isenção de carga tributária de vários segmentos do setor produtivo paulista. As medidas valem até 31 de dezembro de 2024, com a previsão de renúncia fiscal na ordem de R$ 850 milhões. Em nota, o Palácio dos Bandeirantes afirmou que a intenção é reduzir o custo de produção e estimular a economia no estado.

Vaias

Ao ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que proibiu os fiéis da Igreja Católica de seu país de celebrarem as procissões de rua durante a Quaresma e a Semana Santa. A decisão ocorreu depois de Ortega classificar os religiosos, incluindo padres, bispos, cardeais e o papa Francisco, como uma “máfia”.

