Chegada do primeiro navio neste domingo (27) abre ‘Temporada de Cruzeiros’ em Manaus

Manaus (AM) – A capital amazonense receberá neste domingo (27), com previsão de chegada para as 10h, o primeiro navio da “Temporada de Cruzeiros 2022/2023”. O transatlântico Insígnia, da empresa marítima Oceania Cruises, será o primeiro a ancorar em Manaus, dando início à temporada de cruzeiros na cidade. A embarcação conta com 1.203 turistas, e permanecerá na capital até as 16h da próxima segunda-feira (28).

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o governo do Estado, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), fará o receptivo dos navios cruzeiros que desembarcarão na cidade. O navio Insígnia ficará fundeado no porto de Manaus, e o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, representará o prefeito David Almeida, em uma cerimônia de entrega de uma placa de boas-vindas ao comandante do navio.

Nesta temporada, que tem encerramento previsto para maio de 2023, chegarão à capital amazonense 17 navios com um fluxo de aproximadamente 18 mil turistas, trazendo um incremento de mais de R$ 35 milhões na economia local. A maioria dos turistas são dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.

Conforme o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, a cidade receberá, até o final do ano, quatro navios cruzeiros, com aproximadamente sete mil turistas, e a prefeitura fará uma imersão cultural durante os receptivos a este público.

“Após dois anos sem a realização da temporada de cruzeiros marítimos, por conta da pandemia da Covid-19, os navios cruzeiros voltam a atracar no porto de Manaus, receberemos, no total, 17 navios. A temporada movimenta indiretamente toda a cadeia produtiva de receptivo do segmento. E a nossa cidade está preparada para oferecer um menu maior de atrativos e produtos turísticos, conforme orientação do prefeito David Almeida”, explicou Oliveira.

Visitação

Com uma programação diversificada, os visitantes conhecerão atrativos turísticos, como o Museu da Cidade de Manaus (Muma), Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Teatro Amazonas, Museu da Amazônia (Musa), Centro de Instrução de Guerra na Selva, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Complexo Turístico Ponta Negra e o Palácio Rio Negro. Percorrerão também pelas belezas naturais da região, como o lago do Janauacá e o Encontro das Águas, além de experimentarem a gastronomia local e participarem de atividades culturais.

O Centro Histórico de Manaus é um dos locais mais procurados pelos turistas, que chegam na capital, e está recebendo todas as intervenções possíveis pela Prefeitura de Manaus, com apoio da Polícia Turística do Amazonas (Politur), para uma temporada segura.

Os passeios oferecidos aos turistas serão os City Tours e River Tours no município de Manaus contemplando Anavilhanas, Acajatuba, Museu do Seringal e Janauari.

Navios

O segundo navio cruzeiro a chegar em Manaus será o Seven Seas Navigator, da RegentSeven Seas, na próxima terça-feira (29), às 8h, no porto de Manaus, com previsão de partida para a quarta-feira (30), às 16h. Em seguida ancora o navio Voledam, da Holland America, na quinta-feira (1º), às 10h, saindo da cidade na sexta-feira (2), às 16h. O último navio do ano será o MS Marina, da Oceania Cruises, que chegará a Manaus no dia 28, às 9h, e partirá no dia 29, às 17h.

*Com informações da assessoria

