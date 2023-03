Flamengo e Fluminense começam a decidir o Campeonato Carioca neste sábado

A final do Campeonato Carioca 2023 será decidida entre Flamengo e Fluminense. Serão dois jogos disputados no Maracanã sem vantagens para nenhum dos lados, o primeiro neste sábado (1º), com início às 19h30 e o segundo no próximo domingo (9) às 17h. Será a 13ª vez que as equipes disputam entre o título do Carioca, e o retrospecto mostra um incrível equilíbrio: exatamente seis vitórias para cada lado.

A equipe comandada por Vítor Pereira chega mais pressionada. O Flamengo perdeu todas as decisões que disputou no ano até aqui. O rubro-negro foi eliminado na semifinal do Mundial de Clubes, e foi vice da Supercopa do Brasil para o Palmeira, da Recopa Sulamerica para Independiente del Valle, e da Taça Guanabara para o próprio Fluminense.

O técnico português chegou sob desconfiança da torcida ao substituir Dorival Jr, técnico vencedor da Libertadores e Copa do Brasil no ano passado. O início conturbado da equipe na temporada agravou ainda mais a relação entre Vítor e a arquibancada, com ápice sendo os gritos de “burro” nos útlimos jogos da equipe, após as substituições de Gabigol e Arrascaeta na semifinais do torneio estadual.

Desfalque

O jogador uruguaio, inclusive, será um grande desfalque para o clube da Gávea. Arrascaeta está com uma lesão na coxa esquerda, sofrida na última partida contra o Vasco. O meia já vinha se queixando de dores no púbis e havia até mesmo admitido estar com um desempenho abaixo na temporada devido aos incômodos.

A lesão na coxa, entretanto, nada tem a ver com as dores que o atleta vinha sentido. Ele deve ficar fora de ação durante um mês, desfalcando o time na estreia na Libertadores e Brasileiro, além das duas finas no Carioca.

Fluminense

Já no lado tricolor a situação anda mais calma. A equipe até cambaleou no início do ano com derrotas para Botafogo e Volta Redonda, além de vitórias não convincentes. Ainda assim, o time comandado por Fernando Diniz sempre manteve os créditos com a torcida pelo bom trabalho na temporada passada e conseguiu se estabilizar no campeonato após as vitórias contra Vasco e Flamengo pela Taça Guanabara.

Apesar do tropeço no primeiro jogo da semifinal contra o Volta Redonda, o Flu conseguiu uma vitória maiúscula na partida de volta no Maracanã vencendo por 7×0, com quatro gols do artilheiro Germán Cano. O baile tricolor encheu o torcedor de boas expectativas para a final contra o Flamengo, ainda mais levando em consideração que a equipe das Laranjeiras venceu o Carioca do ano passado em cima do rival.

Expectativa por Marcelo

No meio de tudo isso, o Fluminense ainda anunciou a contratação do lateral Marcelo, com direito a apresentação para cerca de 35 mil pessoas no Maracanã. A escalação do experiente jogador ainda não está confirmada, mas existe a chance da estreia acontecer diante do Flamengo neste sábado.

