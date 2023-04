Homem é preso após estuprar quatro crianças no interior do Amazonas

Vítimas eram filhas de uma mulher com quem o suspeito tinha um relacionamento

Um homem de 26 anos foi preso por roubo majorado e estupro de vulnerável contra quatro crianças, de 7, 9, 11 e 13 anos, ocorridos respectivamente, em 2016 e 2020, no interior do Amazonas. A prisão aconteceu na terça-feira (11), na Andorinha do Rio, comunidade União da Vitória, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, titular do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o roubo ocorreu no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus); e o estupro de vulnerável em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros).

“O suspeito estava foragido desde 2016, quando praticou um roubo com porte de arma branca a um mercadinho em Manacapuru. Depois disso, ele migrou para Presidente Figueiredo, onde abusou de quatro crianças que eram filhas de uma mulher com quem ele tinha um relacionamento”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, em 2020, ele foi preso em Presidente Figueiredo pelo estupro e confessou o crime. Porém fugiu da delegacia e desde então estava foragido.

“Recebemos denúncias de que ele estaria morando aqui em Manaus, nas proximidades do 20° DIP, sendo assim, passamos a investigar e conseguimos efetuar sua prisão”, contou o delegado.

O suspeito também vai responder a um outro possível crime em relação a sua ex-companheira, com quem ele convivia em Manaus.

Procedimentos

Ele foi conduzido ao 20° DIP e responderá pelos crimes de roubo majorado e estupro de vulnerável, e será encaminhado para a audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

