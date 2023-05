Após denúncia do deputado Rozenha, Porto de Manaus reduz tarifas para usuários

Manaus (AM) – Após a denúncia feita pelo deputado estadual Rozenha (PMB), o Porto de Manaus resolveu baixar os valores cobrados para a entrada dos usuários ao estabelecimento.

A decisão foi divulgada após reunião do deputado com a administração do Porto, poucos dias depois do caso ser levado ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Agora, quem precisar entrar no local, vai se deparar com a redução dos valores de estacionamento, além de poder pagar com cartão ou pix. A diretoria do local também se comprometeu a qualificar os funcionários para uma melhor prestação de serviços aos usuários.

“Conversei com a diretoria do porto e percebi que eles não sabiam que a equipe deles não estava tratando bem as pessoas. Eles também não tinham conhecimento do quanto o serviço deles era rejeitado pelo povo do Amazonas. Foi dessa forma, levando as denúncias ao conhecimento da administração, que conseguimos fazer com que o porto aceitasse pix, cartão de crédito e débito e ainda se comprometesse em qualificar os funcionários”, disse o deputado.

Rozenha ressalta que a principal missão do Porto de Manaus é servir à população do estado, ao cidadão simples do interior, sobretudo das regiões mais distantes dos principais centros urbanos. Por isso, o parlamentar defende a equiparação da cobrança de valores com o perfil dos principais usuários do local.

“No passado, o porto viu muita riqueza para atender a demanda da borracha. Foi um local que serviu para ancorar navios que faziam linhas internacionais até Manaus. Hoje, ele atende essencialmente ao homem simples do interior. A importância logística do Rodway deve ser equiparada às condições financeiras das pessoas que ali trafegam”, finalizou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Balão atinge avião em abastecimento e quase provoca tragédia em aeroporto

Show da MC Pipokinha denunciado por falta de classificação etária em Manaus

Mauro Cid chega à PF para depor sobre fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro