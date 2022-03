Rússia fará cessar-fogo temporário na Ucrânia para saída de civis

A Rússia anunciou, neste sábado (5), um cessar-fogo temporário nas cidades ucranianas de Mariupol e Volnovakha, a partir das 10 horas, horário de Moscou – GMT+3 -, para que seja formado o chamado “corredor humanitário”, no qual civis podem deixar áreas de conflito, sem o risco de serem atacados por tropas hostis. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa da Rússia, em comunicado enviado às agências de notícias russas, TASS e RIA Novosti.

“Hoje, em 5 de março, um cessar-fogo é anunciado, a partir das 10h, horário de Moscou, e os corredores humanitários são abertos para a saída de civis de Mariupol e Volnovakha”, declarou Kremlin, em nota oficial, especificando que pausa parcial nos ataques, que irá durar cerca de 5 horas, foi previamente acordada com o governo ucraniano. O Ministério da Defesa russo também ressaltou que, nas demais áreas da Ucrânia, a execução da “operação militar especial” será mantida.

Ao jornal The New York Times, o prefeito de Mariupol, Vadim Boitchenko, disse ter sido informado sobre o cessar-fogo, e que o corredor humanitário também será usado para que autoridades entrem no território ucraniano, trazendo medicamentos e suprimentos essenciais. Voluntários da Cruz Vermelha também devem ir à região para auxiliar nos cuidados à população.

Boitchenko também afirmou que a pausa servirá para que o governo local efetue reparos à infraestrutura da cidade, que foi destruída pelos bombardeios.

*Com informações do SBT News

