Operação das Forças Armadas apreende mais 400 quilos de drogas no Amazonas; veja vídeo

Amazonas (AM) – Operação Ágata das Forças Armadas apreendeu, na noite de terça-feira (23), mais 400 kg de drogas na fronteira do Amazonas. Com essa nova apreensão, as Forças Armadas já somam mais de uma tonelada de drogas apreendidas durante a Operação Ágata – Comando Conjunto Uiara.

A ação conjunta da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira ao lado de agências governamentais, enfraquece o crime organizado, e já impõe ao narcotráfico um prejuízo acumulado de R$ 22 milhões.

A apreensão ocorreu após denúncia anônima de tráfico de drogas. Uma equipe de militares de Operações Especiais entrou em ação realizando diligências nos rios e suas margens e localizou nove sacos com cerca de 400 kg de drogas ilícitas que serão entregues à Polícia Federal.

Os elementos delituosos conseguiram se evadir do local penetrando o igapó, valendo-se da vegetação cerrada e da escuridão.

A Operação Ágata tem o objetivo de combater crimes transfronteiriços e ambientais, além de intensificar a presença do Estado Brasileiro na faixa de fronteira. É coordenada pelo Ministério da Defesa e executada pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira em cooperação com órgãos federais, estaduais e municipais e agências governamentais.

*Com informações da assessoria

