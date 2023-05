Homem é preso por traficar drogas no bairro Cidade de Deus, em 2020

Homem havia sido preso em flagrante com porções de maconha e cocaína

Manaus(AM) – A equipe de investigação do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), cumpriu, nesta quarta-feira (17), por volta das 7h, mandado de prisão preventiva de André Francisco Mascarenhas, 34, pelo crime de tráfico de drogas praticado em janeiro de 2020, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Conforme o delegado Alon Michaleski, titular da unidade policial, o indivíduo comercializava entorpecentes naquela área da cidade, motivo pelo qual teve a ordem judicial decretada pela Justiça.

“Estávamos em constante investigação para localizar e prender André, e na manhã de hoje conseguimos prendê-lo na rua Bandeirantes, bairro Lírio do Vale, zona oeste. Com ele ainda apreendemos porções de maconha e cocaína, motivo pelo qual também foi autuado em flagrante”, disse Michaleski

Procedimentos

André responderá por tráfico de drogas. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da PC-AM

