Motorista de ‘amarelinho’ que causou acidente na Zona Leste de Manaus é preso

O motorista de micro-ônibus ‘amarelinho’, que causou um acidente, na manhã deste sábado (27), na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste de Manaus, foi preso por suspeita de embriaguez. Ronaldo Alves, de 41 anos, estava no veículo e relatou que o condutor dormiu no volante, exatamente no momento de atravessar o sinal, o que o levou a colidir com os outros veículos.

O acidente causou prejuízo material a um dos passageiros que relatou estar transportando uma televisão, e deixou cinco pessoas ficaram feridas.

Entre os feridos, uma passageira chegou a desmaiar quando bateu o rosto, e perdeu dentes, após a colisão causada pelo ‘amarelinho’, que envolveu outros dois ônibus. As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Assista

🚨 VÍDEO: Acidente com 'amarelinho' deixa 5 pessoas feridas em Manaus. pic.twitter.com/YVB4cD4cQK — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 27, 2023

