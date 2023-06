Justiça nega habeas corpus para libertar o prefeito de Borba, Simão Peixoto

Manaus (AM) – Suspeito de integrar uma organização criminosa que desviava recursos públicos de Borba, no interior do Amazonas, o prefeito Simão Peixoto teve o pedido liberdade, por meio de habeas corpus, negado pelo Superior Tribunal de Justiça, na quinta-feira (1.º). Após ser considerado foragido, o prefeito de Borba foi preso no dia 29 de maio.

Na decisão do STJ, publicada nesta sexta-feira (2), a defesa do prefeito alega que são frágeis os indícios de irregularidades que mantém a prisão de Peixoto, e discordam do afastamento dele do cargo de prefeito de Borba.

Por sua vez, o ministro João Batista entende que pedido de habeas corpus é um instrumento para casos raros, onde existe uma demonstração de violação ou ameaça ao direito de locomoção do suspeito.

Em março, o prefeito já havia sido preso por ameaçar uma vereadora de Borba, mas teve a liberdade provisória concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia mais:

Prefeito de Borba, Simão Peixoto, é alvo de operação do Ministério Público

Prefeito de Borba e esposa se entregam à polícia após 6 dias foragidos no AM

Vice assume Prefeitura de Borba após prefeito ser afastado por suspeita de corrupção