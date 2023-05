Vice assume Prefeitura de Borba após prefeito ser afastado por suspeita de corrupção

José Pedro Freitas Graça, conhecido como Zé Pedro (PSD), assumiu como prefeito interino de Borba, no interior do Amazonas, pelos próximos 90 dias. Por suspeita de corrupção, o titular Simão Peixoto (PP) foi afastado do cargo pela Justiça, após ter sido alvo de uma operação do Ministério Publico (MPAM).

A cerimônia foi realizada na noite deste sábado (27), na Câmara municipal de Borba, em sessão comandada pelo presidente da Câmara, Miguel Lima. Simão Peixoto e a primeira-dama, Aldine Mirella de Souza, são considerados foragidos.

Perfil

Zé Pedro, de 46 anos, é natural de Borba. Empresário do ramo de transporte fluvial, casado, pai de três filhos e dois netos. Conhece a cidade, seus moradores assim como as demandas locais por ter sido vereador duas vezes e presidente da Câmara Municipal.

O prefeito empossado fez um discurso curto e emocionado. Ele prometeu à população de Borba, composta por mais de 42 mil habitantes, que durante o mandato irá honrar o cargo todos os segundos e minutos que Deus o permitir ficar à frente da prefeitura.

“Irei administrar Borba com muito trabalho, dedicação, honradez e responsabilidade”, afirmou Zé Pedro.

Foto: Divulgação

A cidade

Borba é um município de 268 anos de fundação e 134 anos de emancipação. A economia é baseada no setor primário.

A cidade tem expressiva produção de frutas como mamão, maracujá, laranja, banana, abacate e limão. Também se destaca na pecuária. O rebanho de bovinos e suínos, assim como a grande quantidade de galinhas poedeiras e de abelhas produtoras de mel geram ocupação e renda.

