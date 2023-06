Homem é preso por se passar por corretor de imóveis para aplicar golpes em Manaus

Manaus (AM) – Leonardo Rick de Barros Fontes, de 27 anos, foi preso, na segunda-feira (5), suspeito de aplicar golpes financeiros em Manaus. O homem se passava por corretor de imóveis e aplicava golpes, posteriormente, ostentava em suas redes sociais com o dinheiro das vítimas. A prisão aconteceu na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul.

Conforme o delegado Ivo Martins, titular do 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências iniciaram após a vítima procurar a delegacia e afirmar que havia sido vítima de um golpe. Ela relatou que havia transferido R$ 3 mil para Leonardo referente a um financiamento imobiliário, mas posteriormente, descobriu que o imóvel negociado tinha outro proprietário.

“Em posse das informações, a vítima marcou um encontro com o indivíduo em um cartório no bairro Cachoeirinha, Zona Sul, para repassar o restante do valor de R$ 17 mil. Com base nisso, fomos ao local e efetuamos a sua prisão em flagrante, no momento em que ele tentava receber o dinheiro”, explicou o delegado.

Ainda segundo Ivo, o infrator tinha um perfil em uma rede social onde passava a ostentar com o dinheiro proveniente dos golpes. As investigações seguirão para averiguar se outras pessoas foram vítimas do golpista.

Leonardo foi autuado por estelionato e será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

