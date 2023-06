Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos no feriadão de Corpus Christi

No calendário, o feriado de Corpus Christi emenda com o fim de semana que antecede a data mais romântica do ano, o dia 12 de junho, Dia dos Namorados. No céu, Vênus e Marte, que formam o casal mais sexy da astrologia, se aproximam gradualmente, embalando o clima de descanso, festa e sedução. Tudo junto e misturado!

Quer clima melhor do que esse para curtir o friozinho, esquentando o corpo com quentão e festa junina, encontros tórridos ou uma pitada de cada uma dessas coisas? No céu, a Lua Cheia passará a Lua Minguante, no próximo sábado, dia 10. Ao longo desses quatro dias de feriadão prolongado, a rainha da noite também avançará pela senda zodiacal, passando do signo de Aquário para o de Peixes, na manhã da sexta-feira, dia 9. Depois, fará a mudança de Peixes para Áries, na manhã do domingo, dia 11.

Mas o grande destaque do céu é a conjunção entre Vênus, planeta regente dos relacionamentos, e Marte, patrono do desejo sexual, no sensual e expressivo signo de Leão. Como significadores do amor e do sexo, na astrologia, os dois planetas estarão bem próximos, em meio à Constelação de Câncer, ficando visíveis todos esses dias, logo acima do horizonte Oeste, desde o pôr do Sol até quase às 21h. Apesar de se encontrarem todos os anos, não é sempre que essa aproximação celeste coincide com a celebração do Dia dos Namorados.

Mesmo sendo uma data comercial em sua gênese, o dia dedicado aos casais acaba sendo sempre um bom pretexto para fazer aquilo que todo mundo deveria lembrar de fazer com frequência: namorar. Parece óbvia essa necessidade de dedicação mútua, mas, com as demandas da vida moderna – pressões cada vez maiores no ambiente de trabalho, os desafios relacionados à criação dos filhos e a inevitável rotina -, muita gente acaba esquecendo disso. E é nesse sentido que a data tem um valor inestimável.

Entretanto, há de se deixar claro: que isso não vire mais um motivo para cobranças sociais sobre aqueles que, por algum motivo, estão solteiros. Aliás, há várias razões para se estar só, entre elas, por simples opção individual. Afinal, curtir a própria companhia e fomentar o amor próprio é tão importante quanto saber animar o amor do parceiro. E até nisso o céu está mostrando sua eterna sabedoria: o encontro de Vênus e Marte acontece no signo de Leão, cujo simbolismo fala da espontaneidade, da sedução e também do senso de individualidade.

Assim, a celebração do amor este ano – reunindo uma data comercial com um encontro celeste – parece ter sido pensada, sob medida, para animar tanto aos corações felizes em sua solteirice como também aos que estão unidos em um compromisso. Coisa que parece que só a gente, aqui na Terra, tem mesmo o privilégio de poder observar, admirar e amar: até que a morte nos separe!

Observe: a Lua Cheia acenderá, ao Leste, gradualmente mais tarde até que, na noite entre o sábado, 10, e o domingo, dia 11, já como Lua Minguante, chegará ao céu noturno somente depois da meia noite. Ao longo de todo o feriado, a rainha da noite nos fará companhia no céu até o amanhecer do dia seguinte. Na noite da sexta-feira, o nosso satélite natural poderá ser visto ao lado do planeta Saturno, em meio à Constelação de Aquário. Para quem quiser observar a aproximação de Vênus e Marte, os dois planetas estarão em meio à Constelação de Câncer, ficando visíveis acima do horizonte Oeste, desde o pôr do Sol e até quase às 21h.

Áries: entregue-se ao lazer, ariano. O astral pede descanso de corpo e alma, então procure dormir bem e cuidar do seu corpo.

Touro: pense no futuro, mas procure relaxar mesmo assim, taurino. O céu também estimula os programas culturais em boa companhia.

Gêmeos: invista em conhecimento, geminiano. O astral pede para você dar atenção aos temas intelectuais.

Câncer: é preciso saber o que você quer ou não compartilhar com os outros, canceriano. O astral pede mais calma e boas companhias.

Leão: o feriado incentiva a sedução, leonino. Esteja aberto às pessoas, seja espontâneo e divirta-se da sua maneira.

Virgem: faça atividades prazerosas e saudáveis, virginiano. É hora de você cuidar da sua vida e das suas coisas, com todo o carinho e delicadeza.

Libra: use a criatividade para fazer algo diferente, libriano. É hora de divertir-se e investir o seu tempo no que é lúdico e prático.

Escorpião: seja mais você, escorpiano. O astral pede mais espontaneidade para você fazer as coisas do seu jeito.

Sagitário: cuide da sua intimidade e comunique-se com presteza, sagitariano. É importante saber direcionar as palavras e a sua atenção.

Capricórnio: divirta-se sem precisar gastar muito ou mesmo se desgastar emocionalmente, capricorniano. Lembre-se de priorizar o que é simples e prazeroso.

Aquário: circule, aquariano. O céu pede para você fazer contatos, conversar com as pessoas e estar antenado nos programas diferentes.

Peixes: é hora de usar a intuição e tomar decisões mais sábias, pisciano. Lembre-se de valorizar as pessoas e os contatos certos.

