Suframa cumpre agenda em Brasília e ministro Alckmin confirma retorno a Manaus em julho

Alckmin confirmou que retorna a Manaus para a assinatura do contrato de gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia

Manaus (AM) – Acompanhado de técnicos da Autarquia, o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, está em Brasília para cumprir uma agenda de reuniões com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), de interesse da Zona Franca de Manaus (ZFM). Na terça-feira (13), ele foi recebido pelo vice-presidente e ministro da pasta, Geraldo Alckmin, para tratar de temas como a Portaria número 9835/2022, a regularização fundiária em terras da Autarquia e o novo Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA).

Sobre a Portaria número 9835/2022, que cria novos procedimentos para acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa e desenvolvimento das empresas de informática da ZFM, ficou acertado que serão feitos ajustes no texto por técnicos da Suframa e do próprio MDIC. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados em até 45 dias e compartilhados com os atores do ecossistema formado por empresas beneficiárias da Lei de Informática, além de instituições científicas e tecnológicas públicas e privadas. .

Em relação à regularização fundiária, a Suframa cumpre uma agenda de reuniões com os governos estadual e municipal visando garantir a segurança e impedir novas ocupações irregulares em áreas de Manaus como as comunidades Coliseu, Raio de Sol, Canaã e Nova Canaã, e naquelas localizadas no município de Rio Preto da Eva (a 70 quilômetros de Manaus).

Geraldo Alckmin confirmou que retorna a Manaus no próximo mês de julho para a assinatura do contrato de gestão do CBA, que ganhou personalidade jurídica no início do mês passado, e a inauguração do Microdistrito Industrial de Manaus (Dimicro).

A inauguração do Dimicro será feita conjuntamente entre a Suframa e a Prefeitura Municipal de Manaus. A entrega do complexo (estruturado e licenciado) está prevista para a primeira quinzena de julho e funcionará como uma incubadora que abrigará 29 microindústrias em galpões padronizados, num complexo localizado ao lado da comunidade Coliseu, no ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. A expectativa é que o espaço gere mais de 400 empregos diretos.

Segundo o ministro, a reunião em Brasília e todas as iniciativas anunciadas fazem parte de um contexto maior, representado pelo projeto de neoindustrialização do Brasil e que também abrange o futuro da Amazônia e de suas políticas de desenvolvimento sustentável.

“Reunião de trabalho bastante produtiva com o superintendente Bosco Saraiva. O presidente Lula está determinado em dinamizar a região Norte do Brasil com projetos estruturantes que gerem emprego e renda, respeitando a natureza, dialogando com todos os níveis de governo e reconstruindo as credenciais de nosso país como potência ambiental”, escreveu o ministro nas redes sociais.

*Com informações da assessoria

