Homem é assassinado a tiros em ramal na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Na noite dessa sexta-feira (30), o corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado em uma área de mata localizada no ramal da Gisele, Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

De acordo com policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) o homem foi encontrado com diversas marcas de disparos de arma de fogo. Os próprios moradores do local encontraram a vítima e acionaram a polícia.

No local, haviam diversas munições deflagradas, levado a crer que o homem foi levado e assassinado no ramal.

Ainda não informações sobre os suspeitos e motivação do crime.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

