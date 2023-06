Miliciano ”Playboy” morre baleado em confronto com a polícia

(Rio de Janeiro) – Leandro Xavier da Silva, de 28 anos, miliciano conhecido como ‘Playboy da Curicica’ morreu em uma troca de tiros com policiais civis na Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (29) na ação o segurança pessoal do miliciano também morreu.

Segundo a polícia, o ‘Playboy da Curicica’ era um dos principais responsáveis pela guerra da milícia na Zona Oeste carioca. Eles foram baleados após reagirem à ação da polícia, o local onde ele foi preso é comandado por uma facção de traficantes que costuma se alinhar com milicianos.

A ação uniu policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil.

O segurança de ‘Playboy’ foi levado para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, onde morreu no início da tarde.

*Com informações do site Extra

