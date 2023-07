Primeira fábrica que produzirá “pneu verde” do Amazonas será inaugurada em 2023

Iranduba (AM) – A primeira fábrica a produzir “pneu verde” no Amazonas está em fase final de ajustes. O empreendimento do grupo Rubberon é tido pela Suframa como uma das principais referências no processo de interiorização dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM).

A previsão é que o negócio seja inaugurado até o fim deste ano, no quilômetro 7 do município de Iranduba (a 25 quilômetros de Manaus), movido por um apelo social que prevê beneficiar quase 2,7 mil ribeirinhos e gerar renda para as famílias da localidade.

O “pneu verde” é um material que não agride o meio ambiente, pois possui características ecológicas, com uma composição menos tóxica e mais eficiência energética, além de reduzir emissões e gerar economia na utilização do combustível nos veículos.

Ida à futura fábrica – erguida numa área de 20 mil metros quadrados – foi um desdobramento da visita realizada pela Suframa, no início deste mês, a duas fábricas do grupo Rubberon, localizadas no Polo Industrial de Manaus (PIM), e foi conduzida pelo superintendente da Autarquia, Bosco Saraiva.

A iniciativa faz parte do planejamento de expansão do grupo, que já investiu em torno de R$ 6 milhões e prevê injetar mais R$ 5 milhões para fazer o retrofit (modernização) da fábrica e adequá-la às necessidades e padrões exigidos pelas montadoras.

“Teremos aqui uma fábrica de látex, borracha natural, que vai beneficiar mais de 2,6 mil famílias no interior do Estado do Amazonas, que vivem do extrativismo, do látex. Então, a gente está levando a Zona Franca de Manaus, literalmente, para o desenvolvimento, emprego e renda no interior. Me arrisco em dizer que esta será a primeira produção de pneu verde de todo o Brasil, com zero de componentes químicos, cuja produção será entregue à Michelin, uma das líderes mundiais na fabricação e comercialização de pneus. Um belíssimo projeto de interiorização que deverá servir como base para o processo de interiorização dos incentivos da Zona Franca de Manaus”, frisou o superintendente Bosco Saraiva.

Conforme o fundador e proprietário do grupo Rubberon, Marco Garcia, a matéria-prima a ser utilizada será retirada do próprio interior da Amazônia.

“A gente vai buscar, nas calhas dos rios, todo esse látex para poder produzir essa borracha natural aqui e entregar primeiro para a Michelin, para quem produziu o primeiro pneu verde do mundo por meio do látex colhido direto das florestas, sem prejudicar, sem derrubar, mantendo a floresta em pé. Além de um projeto econômico é um projeto social que busca tentar dar essa dignidade a famílias ribeirinhas e tentar manter o meio ambiente intacto”, destacou o empresário.

*Com informações da assessoria

