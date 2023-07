Programa Empreende+ Amazônia estimula a inovação aberta e a cultura empreendedora

Manaus (AM) – A Softex, coordenadora do Programa Prioritário de Fomento ao Empreendedorismo Inovador (PPEI), em parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), anuncia o lançamento do programa Empreende+ Amazônia. O objetivo é fortalecer a cultura empreendedora e de inovação na região da Amazônia Ocidental – integrada pelos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima – e do Amapá, por meio de ações de capacitação, empreendedorismo e inovação aberta.

O programa Empreende+ Amazônia é composto por cinco projetos que atuam em momentos de maturidade específicos. São eles: Professor+ Empreendedor, Ela Empodera+ Amazônia, Avança+ Amazônia, Amazônia+ Inovadora e Amazônia+ Global. Ao todo serão 100 professores, 50 startups 10 ICTs e 20 empresas beneficiadas pelo programa, além de 5 instituições executoras.

“A meta é transformar a Amazônia Ocidental e o Amapá, em um hub de empreendedorismo e inovação, criando oportunidades, promovendo a sustentabilidade e valorizando as vocações e talentos locais. Impulsionarmos a inovação e o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável, gerando impacto positivo de longo prazo por meio da capacitação de professores, de empreendedores, de pesquisadores e de atores de inovação; do estímulo à geração de negócios – no Brasil e também no exterior – e do fortalecimento da cultura empreendedora”, explica o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva.

Da Amazônia para o mundo

A jornada do Empreende+ Amazônia começa com o projeto Professor+ Empreendedor, que tem como objetivo capacitar até 100 professores para atuar como disseminadores dos conceitos do empreendedorismo em suas salas de aula.

Para estimular a criação e o desenvolvimento de novos negócios, 20 startups em estágio inicial lideradas por mulheres serão escolhidas para pré-aceleração no Ela Empodera+ Amazônia e 20 startups com soluções já validadas e em fase de tração serão aceleradas no Avança+ Amazônia.

A atuação em acesso a mercado ocorre pelos projetos Amazônia+ Inovadora, de inovação aberta, e Amazônia+ Global, de internacionalização. Essas ações são voltadas para ampliar oportunidades de negócios e expandir a colaboração.

“Selecionaremos via edital até cinco instituições para a execução dos cinco projetos de forma independente e, na sequência, abriremos uma chamada para professores, startups, empreendedores e empresas interessadas em participar de cada uma das iniciativas”, destaca Ruben Delgado, presidente da Softex.

Os recursos para a execução do programa Empreende+ Amazônia provém do Programa Prioritário de Empreendedorismo Inovador (PPEI) na Amazônia, desenvolvido em parceria com a Suframa.

Para mais informações sobre o programa Empreende+ Amazônia visite http://empreendemais.softexamazonia.com.br/

Sobre a Softex

A Softex atua há mais de 20 anos na concepção e na gestão de programas de impacto internacional e coordena o Sistema Softex, composto por 21 agentes regionais distribuídos por 13 estados brasileiros e no Distrito Federal. A entidade possui 22 ICTs credenciadas e 19 aceleradoras parceiras e beneficia cerca de 4 mil startups e mais de 6 mil empresas.

A Softex trabalha em articulação com a iniciativa privada e com os governos nas esferas federal, estadual e municipal, centros acadêmicos e instituições de fomento. Nessas mais de duas décadas de atividades, se consolidou como a principal instituição brasileira capaz de conectar atores das três esferas – Governo, Academia e Setor Privado – para impulsionar o desenvolvimento do Brasil por meio da inovação e da Transformação Digital.

Para evoluir ao longo de todos estes anos, a Softex se reinventa constantemente, um esforço que se traduz em uma série de conquistas envolvendo iniciativas de apoio, desenvolvimento, promoção e fomento. Em seu portfólio de execução estão, entre outros, os programas StartUp Brasil, Inova Maranhão, TechD, Brasil Mais TI, Conexão Startup Brasil, Brasil IT+ e MPS.BR.

