Alpinista francês morre ao cair do 68º andar de um prédio

China – O francês Remi Lucidi, de 30 anos, foi encontrado morto em Hong Kong, depois de cair do 68º andar de um prédio. O alpinista era conhecido nas redes sociais por postar fotos altas estruturas ao redor do mundo. As informações da morte de Lucidi foram confirmadas pelo The Guardian.

Segundo a polícia acredita-se que o francês tenha tentado uma acrobacia e se desequilibrado momentos antes de cair. Agentes da polícia receberam uma ligação da segurança sobre um vazamento de gás e, quando chegaram, encontraram o corpo do alpinista do lado de fora do prédio. Ao que tudo indica, a queda do homem danificou um cano de gás.

*Com informações do site R7

