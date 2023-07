Desabamento de prédio em PE deixa 14 mortos; buscas terminam após 35 horas

O desabamento de um prédio deixou 14 mortos em Paulista, no Grande Recife, segundo boletim do Corpo de Bombeiros do estado. As buscas por todos os desaparecidos foram encerradas após 35 horas ininterruptas de operação.

O que aconteceu?

Um prédio desabou parcialmente no Conjunto Beira Mar, por volta das 6h35 de ontem. O desabamento ocorreu após uma noite de fortes chuvas.

Os quatro homens mortos no desabamento tinham 18 (socorrido com vida, mas óbito constatado no hospital), 21, 40 e 45 anos. Já as mulheres tinham 19, 37, 40 e 43 anos. As quatro crianças e dois adolescentes que faleceram na ocorrência tinham 5, 6, 8, 9, 12 e 16 anos. Ainda não foram divulgados os nomes das vítimas.

Quatro pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. Três mulheres, sendo duas de 15 e uma de 65 anos, e um rapaz de 18 anos foram levados a hospitais. O homem acabou morrendo após ser socorrido.

Outras quatro pessoas (de 16, 17, 21 e 22 anos) foram encontrados com vida fora da edificação. No total, o desabamento deixou 21 vítimas (entre mortos e sobreviventes), segundo a Defesa Civil.

O Corpo de Bombeiros usou cães farejadores nas buscas. Foram 31 horas de buscas ininterruptas até encontrar a última vítima e mais 4 horas até o fim das buscas pelos animais nos escombros, segundo a corporação. Dois cães e dois gatos foram resgatados com vida.

Os prédios já tinham sido condenados pela Defesa Civil por risco de desabamento, mas três famílias ocupavam o imóvel no momento do ocorrido, informou a Prefeitura de Paulista.

Segundo a prefeitura, a interdição do local ocorreu em 2010, mas “o prédio foi reocupado por grupos sem-teto” e ajuda já tinha sido pedida à Caixa Econômica Federal e seguradoras responsáveis para “solucionar esse problema crônico”.

Veja momento em que Prédio desaba após forte chuva em Recife, moradores são soterrados.

Prefeito lamenta mortes

O prefeito de Paulista, Yves Ribeiro (MDB) disse ontem, em vídeo, que as equipes das secretarias de Desenvolvimento Social e da Saúde, e a Defesa Civil estão prestando assistência no local desde a manhã desta sexta-feira (7).

O gestor alega que a prefeitura já havia alertado para o perigo de desmoronamento da construção há mais de 10 anos e que agora será cobrada a responsabilidade da seguradora do espaço.

“A gente sabe de outras cidades que tiveram prédios que caíram e pessoas perderam a vida. É preciso que isso sirva de alerta a essa seguradora para tomar as providências [adequadas] para que outras pessoas não faleçam e outras cidades não passem pelo que Paulista está vivendo agora.” relata Yves Ribeiro, prefeito de Paulista

