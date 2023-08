Assaltante ‘toca o terror’ dentro de Farmácia em Manaus

Manaus (AM) – Um assaltante ficou do lado de fora com a motocicleta ligada, o comparsa invadiu e assaltou clientes e funcionários da Drogaria Pague Menos, localizada nas proximidades da Bola da Suframa, bairro do Crespo, Zona Sul de Manaus.

O crime ocorreu por volta das 23h da última segunda-feira, 1, e as imagens do vídeo gravado pela câmera de segurança mostram o momento que o assaltante saca a arma de fogo, rende primeiramente um cliente e rouba seu celular.

Uma funcionária percebe a ação do bandido e consegue se afastar rapidamente da mesma maneira que age o outro atendente da drogaria, o qual está em outro corredor, próximo a uma prateleira conferindo medicamentos.

O assaltante que cometeu o crime sem usar nenhuma máscara, capacete ou boné, de “cara limpa” como se diz na linguagem popular, vai na direção do balcão e o vídeo não mostra, mas há informação que ele assaltou os funcionários.

Segundo informações repassadas para os policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o dinheiro que estava na caixa registradora também foi roubado pelo criminoso.

O assalto à Drogaria Pague Menos foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde também o gerente entregou o vídeo que mostra todos os momentos do crime e deve ajudar na identificação do bandido que invadiu o estabelecimento.

Veja o vídeo:

