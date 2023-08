Vila de Novo Remanso terá primeiro polo rural da UEA, após trabalho de Thiago Abrahim

Novo Remanso (AM) – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) atendeu à solicitação do deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil), presidente da Comissão de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Rural e Regional da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), e implantará o primeiro polo rural da Universidade na Vila de Novo Remanso.

“Fico muito feliz em ter sido o propositor dessa matéria. Em breve, Novo Remanso será a primeira comunidade rural a receber cursos da Universidade Estadual do Amazonas, criada há mais de 20 anos com o intuito de interiorizar cada vez mais a educação e levar o nível superior para nossos municípios. Precisamos, sobretudo, fortalecer o setor primário, que é muito importante em nosso estado. Essa será a realização de um sonho de muitos jovens que poderão se preparar para o mercado de trabalho sem sair de casa”, disse Abrahim.

Na última segunda-feira (31), o parlamentar visitou a Escola Municipal Maria Constança Peixoto de Paiva, ao lado do prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim, e do pró-reitor da UEA, Valber Barbosa, onde serão implantados cursos da UEA.

Para Thiago Abrahim, a implementação deste polo rural trará uma série de benefícios para a comunidade, não só relacionados à Educação, mas também ao desenvolvimento social, econômico e cultural.

“Nossos municípios têm grande potencial, em muitos casos, desconhecido e mal explorado. As instituições de ensino são fundamentais para as pesquisas e inovação. Este é o principal meio de atender às exigências do mercado que está em busca de profissionais cada vez mais capacitados, e que investem, continuamente, em sua qualificação”, concluiu.

*Com informações da assessoria

