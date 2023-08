Festival #SouManaus: 1º lote de 30 mil ingressos esgota em poucas horas

Quem não garantiu as pulseiras no primeiro lote, ainda poderá tentar nos próximos lotes que serão liberados na quarta-feira (23/8), quinta-feira (24/8) e sexta-feira (25/8)

O primeiro lote de 30 mil ingressos para o #SouManaus Passo a Paço 2023, liberado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), nesta segunda-feira (21), se esgotaram pouco depois de ser disponibilizada a troca por garrafas PETs e alimentos não perecíveis, no site oficial do evento.

Nesse primeiro momento, foram liberados 30 mil ingressos, sendo 10 mil, opcionalmente, para a troca por garrafas de polietileno tereftalato (PET), de qualquer tamanho.

Os shows do megaevento acontecerão durante três dias de setembro, dos quais, nos dois primeiros dias são necessárias pulseiras para acessar os palcos localizados dentro da área portuária e que conta com os headliners:

Dia 5 de setembro

David Guetta

Léo Magalhães

Zé Felipe e Virgínia

Humberto Gessinger

Murilo Huff

Dia 6 de setembro

Zeca Pagodinho

Marina Sena

MC Kevin O Chris

Lobão

Biquini

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, comenta o sucesso do evento mensurado pelos acessos ao site oficial.

“Estávamos acompanhando em tempo real os acessos que, nos primeiros minutos do site no ar, ultrapassaram mais de 200 mil cliques por minuto, isso é incrível. Demonstra que a população está engajada com o evento e o mais importante, topou fazer parte da ação sustentável proposta pelo nosso prefeito David Almeida: os primeiros 10 mil ingressos liberados mediante a troca por garrafas PETs para o palco onde o David Guetta se apresentará, esgotou em pouco mais de quatro horas de acesso”, disse Cardoso.

O dia 7 de setembro será focado no religioso e infantil. A programação do palco Amazona conta com os artistas:

Padre Fábio de Melo,

Padre Duda,

Célio Costa

Musical Show da Zelda,

Palco Guardião da Amazônia

Isadora Pompeu,

Israel Salazar

Banda Amém.

Quem não garantiu as pulseiras no primeiro lote, ainda poderá tentar nos próximos lotes que serão liberados na quarta-feira (23/8), quinta-feira (24/8) e sexta-feira (25/8), até esgotar o total geral de 140 mil pulseiras para os dois palcos principais do festival #SouManaus Passo a Paço 2023, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro histórico da cidade.

O site do #SouManaus, que passou por instabilidade devido ao volume intenso de acessos simultâneos e tentativas de ataque cibernético, está em manutenção. Os cadastros podem ser realizados, também, pelo site eventos.manaus.br.

Leia mais

Confira a lista dos dias de cada show do #SouManaus 2023