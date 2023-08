Participação no ‘Vivendo o Nosso Centro’ conta como horas complementares para estudantes

Manaus (AM) – Para ajudar na formação cultural e de educação patrimonial na cidade, a Prefeitura de Manaus realiza a série de roteiro de visitas monitoradas no centro histórico, garantindo ainda horas complementares para estudantes de ensino superior e servidores públicos.

A próxima visita vai ocorrer no dia 2 de setembro, a partir das 8h30, e está com inscrições esgotadas. Serão mais seis sábados (veja abaixo) de encontros ao ar livre e em locais históricos do centro da capital, com visitas às obras do programa “Nosso Centro”, lançado pelo prefeito David Almeida em 2021 e cuja inauguração está prevista para dezembro deste ano.

Para ter direito à declaração de participação, que pode garantir horas complementares conforme o curso superior, os interessados devem realizar as inscrições prévias pelo link divulgado nas redes sociais e assinar a lista de presença no roteiro.

Ao final de cada visita, os participantes vão receber um certificado digital de atividade extracurricular complementar, que será enviado, posteriormente, para o e-mail informado na pré-inscrição.

A primeira visita aconteceu no dia 12 de agosto. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, para grupos de até 25 pessoas, para realizar o tour patrimonial, cultural e educativo em espaços da capital. As visitas vão ocorrer nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro.

O circuito de imersão e experiência passa por edificações, bens tombados, praças e ruas, em um tour montado por técnicos do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), com apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult); da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi); e da Comissão Técnica para Implementação e Revitalização do Centro Histórico de Manaus.

“A educação patrimonial e o fato de estarmos convidando a sociedade em geral a conhecer, enquanto estamos em execução das obras, tem o valor não só do pertencimento, mas é uma oportunidade para os profissionais da área, para aqueles que estão em formação e têm interesse no assunto, terem contato com os espaços públicos, com a conservação, valorização e preservação do patrimônio urbano existente”, comentou a gerente do GPH, arquiteta e urbanista Melissa Toledo.

Para ela, o conjunto arquitetônico de Manaus é um marco atrativo e oferece funções de transitar, entreter, comercializar, morar e ter essa vida em um local de memória da cidade.

Visitação

A Manauscult entra no projeto dando apoio à visitação especial ao Paço Municipal, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h20 (encerrando às 17h), mas que, durante o “Vivendo o Nosso Centro”, estará aberto exclusivamente para a condução cultural.

A prefeitura realiza, atualmente, três obras urbanísticas no Centro, que estão previstas para serem inauguradas em dezembro deste ano: mirante Lúcia Almeida, casarão Thiago de Mello e largo de São Vicente. O circuito passa pelos pontos de obras, mas antes, seu início acontece na praça Dom Pedro II, seguindo para o Museu da Cidade de Manaus (Muma), no paço da Liberdade, e rua Bernardo Ramos. Aí, o grupo segue para as primeiras intervenções do “Nosso Centro”, com uma passagem pela travessa Carolina. O circuito finaliza com uma ida ao Palácio Rio Branco.

Em todos os pontos haverá contextualização histórica e arquitetônica com ênfase nos estilos e tipologias e, no caso das intervenções em curso pela prefeitura, a ênfase será no tipo de construção e adaptação ao novo uso.

Território

A revitalização, requalificação e regeneração do Centro Histórico de Manaus tem como foco o melhor aproveitamento da região central, local que guarda valorosa riqueza cultural e patrimonial. O “Nosso Centro” visa o resgate econômico da área, envolvendo ações de economia, turismo, história, empreendedorismo, cultura, arte e habitação.

Próximas datas (sempre aos sábados)

2 de setembro (vagas esgotadas)

16 de setembro

30 de setembro

14 de outubro

28 de outubro

11 de novembro

25 de novembro

*Com informações da assessoria

