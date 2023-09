Vídeo: avião da Gol faz pouso de emergência após fumaça branca invadir aeronave

Segundo a companhia aérea, a aeronave pousou sem intercorrências e os 102 passageiros a bordo e a tripulação foram desembarcados em segurança pelas escadas, no Rio de Janeiro (RJ)

Rio de Janeiro (RJ) – Um avião da Gol precisou fazer um pouso de emergência na manhã deste sábado (2) no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ).

Segundo a companhia aérea, o voo G3 1003, que tinha destino a Congonhas, em São Paulo (SP), precisou retornar ao aeroporto de origem logo após a decolagem, devido à presença de fumaça branca a bordo.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a fumaça dentro do avião e os passageiros cobrindo o nariz e a boca com as roupas.

A Gol informou que a aeronave pousou sem intercorrências e que os 102 passageiros a bordo e a tripulação foram desembarcados em segurança pelas escadas. A companhia disse que acompanhou quatro passageiros ao posto médico e todos já foram liberados.

Segundo a empresa, os clientes foram rapidamente reacomodados em outros voos e seguem aos seus destinos.

Ainda de acordo com a companhia, a fumaça foi proveniente de vapores de fluido hidráulico que adentraram a cabine pelo sistema de ventilação.

Passageiros reclamaram que as máscaras de oxigênio não foram acionadas. Mas o procedimento em caso de fumaça ou fogo a bordo, previsto no checklist dos Boeing 737 —como o que retornou ao Santos Dumont—, não prevê a liberação da máscara de oxigênio aos passageiros.

Dentro de um avião, os métodos de combate a incêndio são por resfriamento ou abafamento. As máscaras de oxigênio, caso acionadas, poderiam trazer dois problemas:

aumentariam a quantidade de oxigênio a bordo, o que “alimentaria” as chamas –em caso de fogo a bordo; as máscaras contém geradores de oxigênio próprios, mas também usam o oxigênio da cabine para funcionar; na prática, os passageiros inalariam oxigênio com fumaça.

Dentro da cabine, os pilotos são orientados a usar máscara. Mas, diferentemente do sistema dos passageiros, elas não funcionam com gerador —operam conectados a garrafas de oxigênio.

Conforme apurado pelo g1, o aeroporto precisou interromper as operações para o pouso de emergência das 6h35 às 6h50.

“As equipes de manutenção e segurança seguem na apuração das causas do ocorrido. A GOL reforça que todos os procedimentos foram realizados com foco total na segurança”, disse a companhia.

