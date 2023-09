‘Vivendo o Nosso Centro’ leva segunda turma para roteiro na área de revitalização da Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – tour foi realizado neste sábado, 2/9, de 8h30 às 11h30, e mesmo com a proximidade do feriado prolongado, mais de 30 pessoas estiveram presentes fazendo o roteiro patrimonial, histórico, arquitetônico e cultural, além de acompanharem como andam as obras do “Nosso Centro”, lançadas pelo prefeito David Almeida, que serão entregues em dezembro deste ano.

“Vim visitar Manaus pela primeira vez, meu filho está na cidade trabalhando na área do meio ambiente. Apesar de ter muita informação, de ter feito a visita ao museu da cidade, participar da visita técnica com especialistas é muito mais rico e apaixonante. E conhecer esse projeto da prefeitura, de fazer a população dar valor para sua cidade, conhecer sua história, e de se envolver, é fantástico. Eu não conhecia esse trabalho e foi muito bom poder participar”, explicou Márcia.

A estudante de arquitetura Samantha Gomes também se juntou ao grupo e destacou a importância do valor patrimonial e histórico às edificações e referências arquitetônicas da capital.

“Sempre esperei ter nos pontos turísticos e no Centro, principalmente nos casarões, essa explicação mais arquitetônica e finalmente teve esse encontro e eu não poderia perder esta oportunidade. Sou apaixonada pelo Centro e esse roteiro era o que faltava para mostrar ao público os aspectos históricos, arqueológicos e arquitetônicos deste belo conjunto da cidade”, comentou a universitária.

O circuito passa por edificações, bens tombados, praças e ruas, em um tour montado por técnicos do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), com apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e da Comissão Técnica para Implementação e Revitalização do Centro Histórico de Manaus.

A participação é feita mediante inscrição prévia, para grupos de até 25 pessoas, para realizar o tour patrimonial, cultural e educativo em espaços da capital. As visitas vão ocorrer até novembro, sempre aos sábados, com ponto de encontro na praça Dom Pedro II.

Para os interessados em participar do programa, a equipe da Gerência de Patrimônio Histórico (GPH) faz a divulgação do link para as inscrições 10 dias antes de cada sábado. O próximo link, para a visita do dia 16/9, será divulgado no Instagram do Implurb na próxima quarta-feira, dia 6/9, às 12h.

O diretor de Planejamento Urbano do Implurb, arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro, participa do tour guiado, mostrando a importância do programa, as intervenções que estão sendo realizadas e os eixos do trabalho, com foco em atrair mais vida, mais negócios e mais história para o território.

“Um desses eixos se encaixa exatamente nas visitas. É necessário se conhecer o Centro, a história, o que que ocorreu aqui nessa área e as intervenções que estão sendo realizadas para, lógico, vivenciar o espaço, ter este pertencimento. Por isso o nome do programa ‘Nosso Centro’, porque ele é uma construção coletiva, é de todos”, afirmou.

O arquiteto lembrou que, a partir de dezembro, Manaus já começa a vivenciar a revitalização com o conjunto de obras sendo entregues, além de poder admirar o potencial natural às margens do rio Negro. “O programa visa promover essa interação entre a paisagem natural e o que pode ser construído”.

Obras

A prefeitura realiza, atualmente, três obras urbanísticas no Centro, que estão previstas para serem inauguradas em dezembro deste ano: mirante Lúcia Almeida, casarão Thiago de Mello e largo de São Vicente. O circuito passa pelos pontos de obras, mas antes, seu início acontece na praça Dom Pedro II, seguindo para o Museu da Cidade de Manaus (Muma), no paço da Liberdade, e rua Bernardo Ramos. O grupo passa pelas primeiras intervenções do “Nosso Centro”, com uma passagem pela travessa Carolina. O circuito finaliza com uma ida ao Palácio Rio Branco.

Em todos os pontos é feita contextualização histórica e arquitetônica com ênfase nos estilos e tipologias e, no caso das intervenções em curso pela prefeitura, a ênfase será no tipo de construção e adaptação ao novo uso.

Território

A revitalização, requalificação e regeneração do Centro Histórico de Manaus tem como foco o melhor aproveitamento da região central, local que guarda valorosa riqueza cultural e patrimonial. O “Nosso Centro” visa o resgate econômico da área, envolvendo ações de economia, turismo, história, empreendedorismo, cultura, arte e habitação.

Próximas datas (sempre aos sábados)

16 de setembro

30 de setembro

14 de outubro

28 de outubro

11 de novembro

25 de novembro

