Nova edição da PUMP BBQ Festival acontece neste sábado

A terceira edição do PUMP BBQ Festival acontece neste sábado (3), na Universidade Nilton Lins a partir das 12h. O evento conta com seis horas de open food e oito horas de open bar, no melhor clima de amizade e companheirismo, como todo churrasco deve ser.

São diversos cortes de carnes especiais e acompanhamentos preparados por churrasqueiros renomados no cenário amazonense, se consolidando como o maior festival de churrasco da região norte brasileira.

O evento é assinado por PUMP Entertainment e Os Barés BBQ, que reunirá nomes como Adherbal Netto, Márcio Frota, Itamar Junior, Diego Antony, Mário Santos, Edvaldo Caribé, Lucas Ianck e muitos outros assadores renomados no estado do Amazonas. O público terá uma experiência única com os melhores e mais variados tipos de carnes e guarnições, além de área kids e shows com atrações locais.

Os ingressos para a terceira edição do PUMP BBQ Festival estão a venda nas lojas Via Uno (Manauara Shopping, Amazonas Shopping e Sumaúma Shopping), também pelo site ingressofly.com e custam R$ 350 (ingresso duplo), R$ 200 (ingresso individual) e R$ 100 (ingresso kids, individual).

*Com informações da assessoria.

