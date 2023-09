Homem é preso após agredir, expulsar de casa e ameaçar de morte a enteada, em Manacapuru

As investigações irão prosseguir para verificar se a mãe da adolescente era conivente com as agressões

Manacapuru (AM) – Um homem de 35 anos foi preso, na segunda-feira (18), pelos crimes de maus-tratos, ameaça e abandono de incapaz praticados contra a enteada de 14 anos. Os crimes ocorreram no domingo (17), no bairro São João de Miriti, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

Segundo a delegada Roberta Merly, as diligências iniciaram após a adolescente procurar o Conselho Tutelar e denunciar o homem. Na sequência, a denúncia foi encaminhada à DEP.

“A vítima relatou que era agredida constantemente pelo padrasto, e nesse dia, foi novamente lesionada e ameaçada de morte. Ele a expulsou de casa e disse que caso retornasse iria matá-la”, explicou a delegada.

Conforme a autoridade policial, a adolescente informou que sua mãe, que residia no mesmo imóvel, também era vítima do indivíduo, no entanto, ao ser questionada, a mulher negou.

Foi representada à Justiça por uma medida protetiva para a adolescente, e ela foi encaminhada a uma casa de acolhimento da localidade.

Com base nas denúncias, os policiais foram até uma casa no bairro São João de Miriti, e conseguiram efetuar a prisão do infrator em flagrante delito. Ele foi conduzido à DEP e ficará à disposição do Poder Judiciário.

“As investigações irão prosseguir para averiguar se a mãe era conivente com as agressões”, disse a delegada.

