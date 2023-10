Homem que ameaçou a vida de ex-mulher e filhos é preso por descumprir medida no AM

Barreirinha (AM) – Um homem de 42 anos foi preso na quinta-feira (5), por descumprir a medida protetiva de urgência no âmbito da violência doméstica em favor de sua ex-companheira, de 31 anos, no município de Barreirinha, no interior do Amazonas.

Segundo os policiais, a mulher tinha uma medida protetiva de urgência contra o homem, após ele a ter agredido fisicamente com tapas e socos, no dia 30 de abril deste ano. Na ocasião, ele também ameaçou de morte a mulher e os filhos dela.

“Quase dois meses depois, no dia 11 de junho, o homem em estado de embriaguez, procurou novamente a mulher, e foi até a casa dela. Ele tentou invadir o imóvel e proferiu novas ameaças contra ela, assim, descumprindo a ordem judicial”, informaram.

Tendo em vista a periculosidade em relação à segurança da vítima, foi representada à Justiça pela prisão preventiva dele, e o mandado foi decretado pela Comarca de Barreirinha.

O indivíduo foi indiciado por descumprimento de medida protetiva de urgência, no âmbito da violência doméstica, e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

