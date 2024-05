Prefeitura de Manaus envia ajuda humanitária para vítimas no Rio Grande do Sul

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), envia ajuda humanitária às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (7), às 11h. No total, serão enviados 69.400 mil litros de água potável. As doações estão sendo concentradas na Casa Militar de Manaus, localizada na avenida Compensa, 770, bairro Vila da Prata, Zona Oeste.

Segundo a Defesa Civil do Município, responsável pela separação e acondicionamento das 13.500 garrafas de água de 2 litros, 2 mil galões de 20 litros de água e 500 caixas com 24 copos de 200 ml de água, o embarque e envio será imediato para Porto Alegre (RS), a partir da Força Aérea Brasileira, partindo da Base Aérea de Manaus.

