Campanha Natal Permanente em prol das vítimas da seca na região amazônica

Manaus (AM) – A região amazônica enfrenta uma seca severa e extrema. E esse fenômeno pode bater recordes e superar as estiagens mais devastadoras já registradas e também afetar outras regiões do país. De acordo com o Boletim Estiagem do Governo do Amazonas, só no Estado, já são 45 municípios em situação de emergência e 15 em alerta. Essa é a quarta pior seca a que se tem registro desde o início da série histórica, há mais de um século. Por conta dessa calamidade, milhares de pessoas e famílias já foram afetadas com a falta de água e alimentos.

Nesse momento, sua ajuda é necessária para atender as famílias que estão enfrentando essa seca severa. A Legião da Boa Vontade (LBV), entidade beneficente que atua nas áreas da Assistência Social, da Educação e Humanitária, está direcionando a sua Campanha Natal Permanente em prol das vítimas das secas na região amazônica. Para isso está mobilizando todos os seus esforços e convida a sociedade brasileira para abraçar essa causa e ajudar com doações de água potável e alimentos não perecíveis. A Instituição abriu postos de arrecadação nas cidades de Manaus/AM, Rio Branco/AC, Porto Velho/RO e Brasília/DF.

Os donativos serão entregues aos órgãos oficiais para o atendimento às vítimas da seca em municípios da região amazônica.

O QUE DOAR:

— Água potável

— Alimentos não perecíveis

POSTOS DE ARRECADAÇÃO:

Manaus/AM: Av. Castelo Branco, 997, Cachoeirinha — Tel.: (92) 3215-7900.

Porto Velho/RO: Avenida Farquar, 3.470, Pedrinhas — Tel.: (69) 3221-0747.

Rio Branco/AC: Rod. Transacreana, 310, bairro Ayrton Senna — Tel.: (68) 3223-0498

Brasília/DF: SGAS 915, lote 74, Asa Sul – Tel.: (61) 3410-6015

Doações financeiras podem ser feitas pelo site www.lbv.org.br ou via pix pelo e-mail: [email protected]. Os recursos serão revertidos em água e em alimentos.

Solidariedade

A LBV se solidariza e ora para que todas as pessoas e famílias da região amazônica possam superar mais esse desafio.

