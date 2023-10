Test Drive TIM: operadora desafia consumidores a testarem sua rede em ação inédita

Iniciativa pioneira no mercado brasileiro entrega pacote gratuito de internet para quem ainda não é cliente da TIM experimentar a maior rede móvel do país e líder no 5G

Com diversos reconhecimentos no último relatório da Opensignal, principal empresa de análise de serviços móveis do mundo, a rede da TIM vai passar por uma avaliação ainda mais rigorosa. Consumidores de todo o Brasil já podem conhecer a experiência de navegar na maior rede móvel 4G e 5G do país, em uma ação inédita no mercado.

A operadora está disponibilizando um “test drive” dos seus serviços, com pacotes gratuitos de 30GB e outros benefícios por 30 dias. Para participar, basta ter um smartphone com eSIM e não ser cliente TIM nos últimos seis meses.

“Não há outra operadora no país que possa lançar esse desafio. A TIM tem essa atitude protagonista, que nos impulsiona a inovar sempre, surpreendendo os consumidores. E, acima de tudo, confiamos totalmente na qualidade da nossa rede, graças aos esforços e investimentos que dedicamos para infraestrutura nos últimos anos. Temos a maior rede móvel do Brasil. Somos líderes em cobertura 4G desde 2015. E estamos liderando a implementação do 5G. Hoje já contamos com 6,8 mil antenas, quase metade do total licenciado, alcançando cerca de 180 cidades”, ressalta Fabio Avellar, VP de Receitas da TIM.

O executivo destaca o quão disruptiva é a iniciativa da empresa de promover o test drive: “nossos serviços já foram atestados por institutos especializados, recebemos premiações de atendimento e seguimos evoluindo cada dia mais. Por isso, chegou a hora de uma prova maior, uma avaliação de quem ainda possa duvidar da nossa liderança em qualidade”, complementa.

Consumidor terá duas linhas de forma simultânea

O test drive da TIM oferece 30GB de internet grátis, além de ligações e SMS ilimitados por até 30 dias corridos. Para participar, é preciso ter um smartphone com a tecnologia eSIM. A adesão é 100% digital, por meio do app MEU TIM, informando dados básicos de cadastro (CPF, data de nascimento, e-mail e telefone).

Não há portabilidade: o usuário também permanece com o número da sua operadora atual. A partir da ativação, duas linhas passam a funcionar no aparelho e ele precisa selecionar o acesso TIM como padrão para uso de dados e, assim, iniciar o teste.

É elegível qualquer consumidor que esteja há mais de seis meses fora da base de clientes da TIM. Usuários da TIM Ultrafibra podem participar, desde que não tenham linha móvel da operadora. Após o período de 30 dias, o acesso TIM é cancelado automaticamente e o consumidor receberá uma oferta da operadora – alinhada ao seu perfil de uso – caso deseje permanecer na base.

Campanha criada com usuários do TikTok

Pela primeira vez, a TIM lança uma campanha desenvolvida em parceria com ‘creators’ do TikTok, de nichos relacionados a games, shows e futebol. A ação é da BETC Havas. Por meio da hashtag #TestDriveTIM, a operadora vai desafiar a comunidade a testar a rede TIM de forma extrema, com missões como “transmitir ao vivo o show inteiro pro amigo que não pôde ir” e “jogar muito online com os amigos em um parque tranquilo”. A ideia é que esses conteúdos se integrem depois aos outros formatos e meios para ampliar o alcance da iniciativa.

“O objetivo do test drive é focar na experiência do consumidor, então, nada melhor do que iniciarmos a comunicação de um jeito inédito, com o próprio consumidor experimentando o serviço antes de todos, nas situações reais de suas vidas”, conta a Diretora de Advertising e Branding da TIM, Camila Ribeiro.

*Com informações da assessoria

