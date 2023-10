Sebrae-AM realiza encontro sobre Inteligência Artificial para empreendedores

Manaus (AM) – Os empreendedores do Amazonas e de todo o Brasil terão a oportunidade, no próximo dia 26 de outubro, às 19h (horário de Manaus), de mergulhar no mundo inovador da inteligência artificial (IA) no Seminário Online “Empreenda+IA“, organizado pelo Sebrae Amazonas. O evento vai apresentar soluções práticas e estratégias para integrar a IA em seus negócios.

O seminário, com transmissão ao vivo pela web, oferece uma agenda repleta de insights valiosos. O analista do Sebrae Amazonas e mestre em Ensino Tecnológico, Denys Cruz, abrirá o evento com a palestra “Comunicando com IA”, explorando ferramentas cruciais para uma comunicação eficaz por meio da IA. Em seguida, Christini Gama, coordenadora do programa Sebraetec, revelará como o programa pode ser um catalisador para o crescimento empresarial, durante a palestra “Como o programa Sebraetec pode apoiar minha empresa”.

O evento contará também com a palestra “Da Teoria à Prática da Inteligência Artificial para Empreendedores”, ministrada pelo renomado pesquisador de cultura analítica e fundador do Cappra Institute for Data Science, Ricardo Cappra.

O pesquisador, conhecido pelo trabalho global sobre o impacto dos dados na sociedade e nos negócios, compartilhará insights sobre como a IA pode revolucionar empresas, proporcionando uma visão profunda sobre a aplicação prática dessa tecnologia.

Pesquisador de cultura analítica e fundador do Cappra Institute for Data Science, Ricardo Cappra Foto: Divulgação

O evento, que é uma iniciativa da Unidade de Soluções de Inovação e Mercado, em parceria com a Unidade de Suporte Operacional, programa Sebraetec e o Sistema de Gestão de Fornecedores, oferecerá certificados de participação a todos os presentes, reconhecendo o compromisso com a inovação e o aprendizado.

“As possibilidades oferecidas pela inteligência artificial são vastas e, muitas vezes, subestimadas pelos empresários. Este seminário não apenas destaca o potencial da IA, mas também fornece orientações práticas para implementá-la nos negócios”, diz Denys Cruz, Analista do Sebrae Amazonas e organizador do evento.

As inscrições são gratuitas. Os interessados em participar deste mergulho no universo da inteligência artificial podem garantir seu ingresso no link: https://bit.ly/empreenda-mais-IA.

