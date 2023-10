Fintech amazonense concorre ao TOP 10 do ‘Oscar das Startups’

Manaus (AM) – A inovadora fintech “Faço a Conta” está dando o que falar no cenário das startups brasileiras, sendo selecionada como uma das 10 Startups mais promissoras do país na categoria “Revelação do Ano” do prestigiado Startup Awards 2023. Destacando-se como a única representante do Amazonas no TOP 10 deste renomado prêmio, frequentemente chamado de “Oscar das startups”, a ‘Faço a Conta’ está conquistando sua posição com mérito.

Promovido pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups), o Startup Awards visa homenagear aqueles que se destacam no cenário empreendedor digital do Brasil. A notável indicação da ‘Faço a Conta’ foi fruto do reconhecimento da Academia do Startup Awards. Agora, é a vez do público ter voz, com uma votação popular em andamento, onde todos têm a chance de escolher seus três favoritos. Os mais votados avançarão para a emocionante fase final do prêmio.

A votação popular permanecerá aberta até 26 de outubro e está disponível no site oficial: www.startupawards.com.br. No dia 31 de outubro, os três principais finalistas de cada categoria serão revelados, marcando o início da fase decisiva da premiação. O grande campeão de cada categoria será escolhido entre esses finalistas, determinando o sucesso supremo.

Não apenas é a “Faço a Conta” um competidor de destaque, mas também desempenha um papel fundamental em apoiar pequenos empresários, oferecendo serviços de contabilidade digital de alta qualidade. Com sua contribuição significativa, a fintech está moldando o cenário das pequenas empresas no Brasil.

O Startup Awards é uma tradição desde 2013 e agora celebra sua 11ª edição. Organizado pela Associação Brasileira de Startups, o prêmio tem como objetivo reconhecer as figuras mais influentes do ano no empreendedorismo digital brasileiro em diversas categorias, incluindo mentores, investidores, empresas e comunidades que fazem a diferença no ecossistema de startups do país. É uma celebração da inovação e do espírito empreendedor que impulsionam o Brasil para o futuro.

*Com informações da assessoria

