Universitários da UEA criam projeto de barco Catamarã movido à energia solar

Manaus (AM) – Durante os dias de Feira da Qualidade, no Studio 5, alunos da Escola Superior de Tecnologia da Universidade Estadual do Amazonas (EST/UEA) e que participam da Equipe Leviatã apresentaram em seu stand um barco tipo Catamarã movido à energia solar. Recentemente a equipe foi destaque no Desafio Solar Brasil 2023, realizado em Niterói (RJ).

O estudante de engenharia mecânica, Antônio Ferreira Fernandes, de 20 anos, disse que o programa de extensão reúne outras engenharias como a elétrica, a naval, controle e automação da Universidade.

“Nosso objetivo com o barco é popularizar o conhecimento de energia solar e aprimorar nossos conhecimentos aprendidos em sala de aula. Trabalhamos com sistemas mecânicos, navais e elétricos”, disse.

A Equipe Leviatã foi fundada em março de 2015, por alunos da UEA. Foi criada com o objetivo de desenvolver uma embarcação modelo Catamarã movido, exclusivamente, à energia solar, aplicando conhecimentos em formas de energia limpa.

“Queremos implementar isso futuramente de uma forma que seja acessível ao público, pois, como há regiões de difícil acesso no Amazonas, o custo com combustível é um dos principais fatores. O nosso Catamarã é carregado pela manhã e dependendo do banco de baterias, pode prolongar de 6 a 8 horas navegando sem se preocupar com carregamento”, disse Antônio.

O estudante Marcus Alan Barros, de 21 anos, também reforçou a fala do amigo sobre participar do projeto.

“Eu consegui aprender muita coisa na Equipe, desde gestão de pessoas até com relação à questão estrutural do barco, fazer planejamento, construir e outros pontos. Somos cerca de 20 alunos, mais professores coordenadores e subcoordenadores”, contou.

Para os quatro dias da Feira da Qualidade, a Leviatã montou um esquema de revezamento entre os integrantes, para participarem do evento e, com isso, não atrapalhar as aulas que já iniciaram.

Estiveram presentes os alunos: Antonio Fernandes, Marcus Alan Barros, José Cavalcante, Leurry Navarro, Wicttory Leônidas, Sheyka Vargas, João Lacerda e Elias Cunha.

Além dos demais visitantes, a equipe teve a oportunidade de apresentar o projeto ao superintendente da Suframa, Bosco Saraiva.

A Feira

De 18 a 20 de outubro, a Feira do Programa Qualidade Amazonas (PQA) apresentou aos visitantes uma programação vasta e diversificada, que incluiu palestras com personalidades nacionais, além empresários e acadêmicos de destaque.

Contou ainda com uma mostra das 56 empresas que concorrem ao Prêmio PQA (Prêmio Qualidade Amazonas) 2023 e estandes das organizações presentes. A iniciativa é da Fieam (Federação das Indústrias do Estado do Amazonas), por meio do Dampi (Departamento de Assistência à Média e Pequena Indústria), em parceria com o Sebrae-AM (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – Seção Amazonas).

*Com informações da assessoria

